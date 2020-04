Golfové British Open se letos kvůli koronaviru neuskuteční

"Naší absolutní prioritou je postarat se o bezpečnost a zdraví fanoušků, hráčů, funkcionářů, dobrovolníků a spolupracovníků," uvedl výkonný ředitel pořádajícího Royal and Ancient Golf Clubu Martin Slumbers. "Prověřili jsme každou možnost, jak The Open letos odehrát, ale není to možné," dodal.

Na rozdíl od předchozích majorů Masters a PGA Championship nebylo British Open odloženo, ale rovnou zrušeno. Magazín Golf Diegest už minulý týden uvedl, že organizátoři jsou na podobnou možnost připraveni a mají uzavřenou pojistku.

Britský sportovní kalendář tak přišel o další tradiční událost. Minulý týden byl bez náhrady zrušen i tenisový Wimbledon, který se rovněž naposledy nehrál během druhé světové války.

Golfová PGA Tour přerušila sezonu prozatím do 10. května.