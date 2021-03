Halové ME v atletice: Fantazie! Koulař Staněk se postaral o zlatou medaili pro Česko

Až ve svých 29 letech se konečně dočkal svého prvního velkého triumfu na jedné z vrcholných halových akcí. Navíc se tak stalo po výkonu, který ještě nikdy před tím právě na žádné takové halové akci nepředvedl. Pro českou atletiku je to navíc první zlato získané od roku 2017, kdy na čtvrtce na prvním místě doběhl Pavel Maslák. A Tomáš Staněk je pak mimochodem teprve třetím koulařem, jemuž se triumf z halového ME povedl. V roce 1973 si takovýto zážitek zažili Jaroslav Brabec a Remigius Machura, přičemž ten dokonce dvakrát v letech 1985 a 1988.

Čtvrtkař Maslák nepotvrdí roli papírového favorita, skončil už v semifinále. Koulařka Červenková skončila osmá

Do polské Toruně, kde se letošní halový šampionát v těchto dnech koná, se v rámci české výpravy vydal i čtvrtkař Pavel Maslák, který jistě prahnul po svém již čtvrtém zlatu z halového ME. I zahraničními odborníky byl pasován na favorita v této disciplíně. Jenže osud tomu chtěl nakonec jinak.

V semifinálovém běhu totiž nakonec český reprezentant skončil až n čtvrtém místě s časem 46,70 a zaostal tak o více než půlvteřiny za svým dosavadním nejlepším výkonem v této sezóně. Do finále postupovali ze semifinálových běhu první dva běžci. Maslák na druhé postupové místo však ztratil 44 setin. Poprvé od roku 2013 tak tedy nebude mít Maslák z haly žádné evropské, ani světové zlato. Připomeňme, že předloni v Glasgow na halovém ME chyběl kvůli nemoci.

Havířovský rodák, jenž fuiguruje v letošních evropských tabulkách na druhém místě, sice jako první během seemifinálového běhu seběhl k mantinelu, postupem času ho ale soupeři nakonec předběhli. Jako první pak pomyslnou cílovou pásku protnul Nizozemec Tony van Diepen v čase 46,06, tedy o dvacet setin dříve než za ním druhý Španěl Óscar Husillos. Na třetím místě pak ještě doběhl Ital Vladimir Aceti.

V pozávodním rozhovoru pro Českoou televizi zklamaný Maslák jen těžko hledal důvody, proč pro něj semifinále skončilo tak, jak skončilo. "Prostě jsem to nezvládl. Na finále jsem měl, před šampionátem jsem byl rychlý. Nějak mi to nesedlo," řekl.

Do finále čtvrtky se pak nepodařilo probojovat ani jeho kolegovi Patriku Šormovi, jenž ve svém semifinále, kteé bylo z jeho strany navíc ještě pomalejší než dopolední rozběh, skončil až šestý s časem 47,69. "Nebylo to dostatečně rychlý a nevyšlo to," uvedl pro změnu zase on, také očividně nespokojený v rozhovoru.

Oba čtvrtkaři se tak na halovém ME v Toruni představí zase až v neděli, kdy bude na programu štafeta a tam by mohla česká čtveřice sahat po medaili.

Zatímco koulař Tomáš Staněk tedy pro Českou republiku vybojoval zlato, jeho kolegyni-koulařce se naopak nepodařilo navázat na své slušné výkony ze čtvrteční kvalifikace, kde mimochodem předvedla svůj osobní rekord hodem k 18,16 metrům, a tentokráte výkonem 17,75 metru nakonec skončila na osmé pozici. Přestože se česká reprezentantka v prvních třech sériích neustále zlepšovala, vrh přes osmnáctimetrovou hranici tentokrát nepředvedla. I tak se ale umístíla na stejné pozici, jako v kvalifikaci. "Jsem ráda, že jsem do finále postoupila, pro mě to byl hlavní cíl. Chtěla jsem hodit osmnáct, ale nevyšlo to. Nebudu se z toho hroutit. Nebylo to ono, necítila jsem se nabitě jako včera," uvedla po svých výkonech devětadvvacetiletá česká atletka.

Nejlepší výkony ve finále ženské koule se však v polské Toruni pohybovali až za hranicí 19 metrů. Ten vůbec nejlepší (19,34) pak předvedla Portugalka pocházející z Kamerunu Auriol Dongmová, která tak ke svým dvěma africkým titulům přidala i jeden z halového ME.Druhá skončila s o pět metrů kratším vrhem, ale s novým švédským rekordem Fanny Roosová, bronz pak putoval do Německa zásluhou Christiny Schwanitzové.

Ani jeden ze tří českých půlkařů ze svých rozběhů nepostoupil

V rámci programu druhého dne halového ME pak byly i rozběhy půlkařů, přičemž z nich první tři postupovali přímo do semifinále. Představili se v nich hned tři Češi, ale ani jeden se nakonec z postupu neradoval. Nejblíže však k němu měl Filip Šnejdr.

Ten byl sice dlouhou dobu ve sém rozběhu vidět vepředu, jenže v závěru se před českého atleta dostali tři soupeři a Šnejdr se tak musel spokojit se čtvrtým místem. Poté, co doběhl do cíle v čase 1:48,87, ho dělilo od postupu devět setin. Jak Lukáš Hodboď (1:51,59), tak i Tomáš Vystrk (1:52,48) pak ve svých rozbězích skončili na šesté pozici.

Halové mistrovství Evropy v atletice v Toruni (Polsko) - (5.3.2021):

3000 m ženy:

1. Markovcová (Brit.) 8:46,43

2. Finotová (Fr.) 8:46,54

3. Ockendenová (Brit.) 8:46,60

Koule ženy:

1. Dogmová (Portug.) 19,34

2. Roosová (Švéd.) 19,29

3. Schwanitzová (Něm.) 19,04

...

8. Červenková 17,75

Pětiboj ženy:

1. Thiamová 4904 (60 m př.: 8,31 - výška: 189 - koule: 15,16 dálka: 660 - 800 m: 2:18,80)

2. Vidtsová (obě Belg.) 4791 (8,27 - 183 - 13,83 - 647 - 2:12,59)

3. Krizsánová (Maď.) 4644 (8,27 - 177 - 14,48 - 610 - 2:12,49)

1500 m muži:

1. J. Ingebrigtsen (Nor.) 3:37,56

2. Lewandowski (Pol.) 3:38,06

3. Gómez (Šp.) 3:38,47

...

9. Sasínek 3:40,64

11. Friš 3:42,97

Dálka muži:

1. Tentóglu (Řec.) 835

2. Montler (Švéd.) 831

3. Pulli (Fin.) 824.

Koule muži:

1. Staněk 21,62

2. Haratyk (Pol.) 21,47

3. Mihaljevič (Chorv.) 21,31

Kvalifikace a rozběhy s českou účastí:

400 m muži - semifinále:

1. Van Diepen 46,06

...

6. Maslák 46,70

16. Šorm 47,69 - nepostoupili do finále

800 m muži - rozběhy:

1. Kramer (Švéd.) 1:47,55

...

8. Šnejdr 1:48,87

34. Hodboď 1:51,59

38. Vystrk 1:52,48 - nepostoupili do semifinále