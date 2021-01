Jak hýbá Hniličkova kauza se sportovním hnutím? Sportovci spíše rezignaci nežádají

K Hniličkově rezignaci i na post šéfa Národní sportovní agentury vedle premiéra Andreje Babiše vyzval i jeho kolega z poslanecké sněmovny, poslanec za ODS, bývalý skokan na lyžích a současný šéf skokanského úseku lyžařského svazu Jakub Janda. „Chování Milana Hniličky je vrcholem nepřijatelného papalášství. Ohrozil veškeré snahy, které jsme v minulých letech ve prospěch sportu podnikli. Milane, jestli jsi chlap, tak není jiná cesta než rezignace,“ napsal konkrétně na svém twitterovém účtu.

Co se však týká dalších zástupců sportovního prostředí, ke kauze kolem Milana Hniličky byli spíše zdrženlivější. Je to celkem logické, nechtějí jít proti prakticky neoficiálnímu šéfovi českého sportu. Naopak vyzdvihli jeho jednání s vládními činiteli o výjimkách pro sporty, přestože si mnohé ze sportovního prostředí u nás popudil svým nedávným kontroverzním průzkumem o oblíbenosti jednotlivých sportů v Česku, jenž měl mít vliv na jejich financování.

„Jde o věc, která hokejovému svazu nepřísluší komentovat,“ nechal se třeba slyšet mluvčí Českého hokeje Zdeněk Zikmund, jenž tak nechtěl příliš Hniličkovu účast na teplické oslavě komentovat a pokračoval: „V každém případě by ale podle našeho názoru byla škoda, kdyby to mělo vliv na další působení Milana Hniličky ve funkci vládního zmocněnce pro sport. Za zhruba rok, co je ve funkci, byla zahájena řada projektů a pro sportovní prostředí toho udělal tolik, jako málokterý z předchozích ministrů školství.“

Ani Český olympijský výbor k tomu nechtěl přidávat jakýkoli komentář. To Česká unie sportu dala ve svém prohlášení jasně najevo, že stojí za Hniličkou v tom, aby ve své funkci šéfa Národní sportovní agentury pokračoval, přestože za své pochybení by měl být Hnilička potrestán. „Ze strany Milana Hniličky jde určitě o závažné pochybení, za které musí nést následky. Plně proto respektujeme názor premiéra České republiky o vyvození politické odpovědnosti. Milan Hnilička však v uplynulém období v čele Národní sportovní agentury vykonal spoustu práce a v celém sportovním prostředí si získal respekt a autoritu,“ píše se v něm konkrétně a pokračuje se v něm: "Domníváme se, že jeho rezignace na pozici předsedy NSA by mohla vést ke značné destabilizaci dosud zdárně se rozvíjející činnosti prvního státního orgánu, který zajišťuje financování a rozvoj českého sportu.“

Právě pod tímto prohlášením České unie sportu je podepsán nejen její předseda Miroslav Jansta, ale i další sportovní činovníci i samotní sportovci jako třeba šéf Fotbalové asociace ČR Martin Malík, šěf Českého hokeje Tomáš Král, šéf české atletiky Libor Varhaník, Filip Šurman (florbal) a Jiří Dolejš (judo). Nalezneme pak zde i podpisy takových sportovců jakými jsou hokejista Jaromír Jágr, oštěpařka Barbora Špotáková či tenista Radek Štěpánek, kteří jsou zároveň i členy Národní rady pro sport, jenž je poradním orgánem Hniličkovy agentury.

Ti všichni přidávají v prohlášení konkrétní kroky, které Milan Hnilička za poslední dobu udělal ve funkci šéfa Národní sportovní agentury. „S jeho jménem jsou spojeny aktuálně rozpracované dotační programy a minulý týden Národní rada pro sport schválila kroky související s rychlým vyplacením finančních prostředků sportovním subjektům, stejně jako s tříletým plánem stability financování sportovního prostředí,“ napsali.

Své prohlášení pak zakončují slovy: „Jsme přesvědčeni, že v této souvislosti je role Milana Hniličky v čele NSA rozhodující a věříme, že zůstane dále ve své funkci.“