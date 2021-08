Kajakář Dostál neměl potíže s postupem do semifinále, v něm jsou i deblkanoisté

Obhájce stříbra z Rio de Janeira Josef Dostál se ještě před závodem nechal slyšet, že by rád zaútočil v Tokiu na medaili nejcennější a už v rozjížďce potvrdil, že nemluvil jen tak do vzduchu.

Přestože tento český čtyřnásobný světový šampion figuroval ještě v polovině trati až na třetí pozici, dokázal potom předjet jak Australana Thomase Greena, tak i Artuura Peterse z Belgie a postoupil tak rovnou do semifinále bez toho, aniž by musel absolvovat čtvrtfinále. Dodejme, že druhý Green pak ztratil na českého olympionika 2,15 sekundy.

"Jelo se mi dobře. Byl jsem favoritem v rozjížďce. Věděl jsem, že jak Australan, tak Artuur Peters jsou dobří v protivětru, který foukal celou dobu, ale věděl jsem i to, že budou 'chcípat' ve finiši. Držel jsem se za nimi a jel jsem celkem klidnou jízdu," nechal se slyšet po své rozjížďce Josef Dostál.

Na rozdíl od něj se však bratrům Fuksovým v deblkanoi nepodařilo postoupit do semifinále přímo, jelikož ve své rozjížďce skončili třetí poté, co se na toto místo posunuli postupně z páté pozice, na které figurovali v první části závodu. I když se pak ještě snažili dostat se před druhé Španěly Cayetana Garcíu a Pabla Martíneze, nepodařilo se jim to. Rozjížďku pak suverénním způsobem ovládli Němci Sebastian Brendel a Tim Hecker.

Dvě hodiny na to tak tedy čeští deblkanoisté, kteří v tomto bratrském složení spolu na Hrách vůbec poprvé, museli nastoupit do čtvrtfinále. I když po většinu závodu figurovali mezi prvními třemi, nakonec měli na mále, když se přes ně dokázala dostat kanadská posádka Roland Varga s Connorem Fitzpatrickem.

Jak se ale blížil závěr, Čechům se podařilo vyvinout takovou iniciativu,že naonec protnuli pomyslnou cílovou pásku na druhé příčce a to za prvními Poláky Wiktor Glazunow a Tomasz Barniak.

Letní olympijské hry v Tokiu - rychlostní kanoistika (jízdy s českou účastí)- (2.8.2021):

Muži:



Rozjížďky:



1000 m: C2: 1. Brendel, Hecker (Něm.) 3:42,774, ...3. M. Fuksa, P. Fuksa (ČR) -10,282



K1: 1. Dostál (ČR) 3:37,342

Čtvrtfinále:

C2: 1. Glazunow, Barniak (Pol.) 3:49,770, 2. M. Fuksa, P. Fuksa -0,865