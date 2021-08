Kanoista Martin Fuksa postoupil přímo do semifinále, jeho bratr naopak končí

Krátce po startu druhé rozjížďky, ve které se představil Martin Fuksa, se tento osmadvacetiletý český olympionik pohyboval průběžně na první pozici a i když ho pak předjeli dva soupeři, nakonec se mu podařilo vrátit se do vedení v závodě a díky finiši se na tomto jeho postavení už nic nezměnilo. "Já jsem se ale tak docela šetřil, takže jsem věděl, že do finiše mám (síly). Pak jsem to zkusil lehce zvednout, byl jsem furt první, tak jsem si říkal, že by to chtělo udržet a zvednout si sebevědomí, že dojedu první v rozjížďce, i když to nic moc neznamená. Jen to, že jsem si ušetřil jednu jízdu, a to je nejdůležitější," uvedl po své rozjížďce Fuksa, jenž je úřadujícím evropským šampionem.

Jeho nejbližším sokem v závodě se tak trochu nečekaně stal Maďar Balázs Adolf, jenž nakonec dojel na druhém místě a za sebou tak nechal daleko favorizovanějšího Němce Sebastiana Brendela. Tento zkušený trojnásobný olympijský vítěz, který na této distanci pod pěti kruhy triumfoval jak v Londýně, tak v Riu, tak tedy musel ještě do čtvrtfinále. To zvládl s přehledem a tak ani on v semifinále nebude chybět.

Rýsovat se tak mohl také bratrský souboj Fuksových o cenné kovy, kdyby ovšem svou rozjížďku zvládl dvadvacetiletý Petr Fuksa. Ten totiž nestačil na Brazilce Isaquiase Queiroz dos Santose a Číňana Liou Chao a musel tak do následného čtvrtfinále. V něm sice nejprve byl v kontaktu s postupovými umístěními, jenže pak postupně klesnul až na šestou pozici a už bylo po nadějích na účast v semifinále.

Nezměnil na tom nic ten fakt, že se v závěru čtvrtfinále dostal na čtvrtou pozici. Na druhého Connora Fitzpatricka z Kanady ztratil skokro pět vteřin.

Letní olympijské hry v Tokiu - rychlostní kanoistika (jízdy s českou účastí) - (6.8.2021):

Muži:

C1 1000 m:

2. rozjížďka:

1. Queiroz dos Santos (Braz.) 3:59,894,

...3. P. Fuksa (ČR) -14,588 - postoupil do čtvrtfinále

3. rozjížďka:

1. M. Fuksa (ČR) 4:01,620 - postoupil do semifinále

Čtvrtfinále:

1. Glazunow (Pol.) 4:07,632,

...4. P. Fuksa -6,844 - nepostoupil do semifinále