Konec oštěpařské královny. Barbora Špotáková se rozhodla ve 41 letech ukončit kariéru

"Každá pohádka má svůj konec a tahle pohádka má nádherný happy end," uvedla na páteční tiskové konferenci, na které tak oznámila svůj konec aktivní atletické kariéry, Barbora Špotáková. Ta přiznala, že poslední léta už se jí nepřipravovala na závody lehce vzhledem k jejímu věku. "Tělo už si stěžuje. Nějakou dobu mi nadává, že bych se k němu měla chovat líp," dala veřejnosti důvod, proč nakonec zvolila konec kariéry.

Každý trénink tak už byl pro ni jen otázkou, zda z něj odejde zdravá. "Pořád se člověk hlídá, aby ho někde nepíchlo, už to není ta zábava. To říkal i Usain Bolt, když končil. Zjistila jsem, že už je pro mě větší zábava koukat na ty moje kluky, jak sportují, než když sportuju sama," prozradila Špotáková.

Zdravotní potíže měla i při posledním závodě v Curychu, kdy během tréninku začala trápit achilovka. A proto tak nemohla česká závodnice podat nejlepší výkon. "Byla jsem naštvaná. Říkala jsem si, proč se mi to muselo stát před posledním závodem. Zase bez nohy 59 metrů docela jde," uvedla k tomu a prozradila, že její soupeřky v Curychu věděly, že se jedná o její poslední závod. "Teď je to jiné než dřív, kdy byla velká rivalita. Moc se neháže. Je nás tam taková grupa, ze které jedna může vylítnout. Objímaly jsme se a bylo to hezké. Jsme kamarádky napříč generacemi," dodala.

Kromě Špotákové se v Curychu loučila mimochodem i její americká soupeřka Kara Wingerová, která ve Švýcarsku nyní vyhrála a tím se tak dočkala vůbec první velké medaile ve svých 36 letech. "Je to moje dobrá kamarádka. Byly jsme spolu v úterý před Curychem na večeři. Tohle byl její rok a ona si to moc zaslouží," řekla Špotáková.

Ta atletice úplné vale dávat nebude, jelikož se bude starat o mladé sportovce na Dukle a kromě toho se pak samozřejmě bude věnbovat především své rodině. "Teď bych si chtěla hlavně odpočinout, protože takhle unavená jsem nebyla ani nepamatuju. Moji blízcí se o mě poslední závody už báli. Chtěla bych docela klid. Vždycky jsem byla člověk, který věci plánoval a dělal s rozmyslem. Musí to chvilku doznít. Všechno má nějakou setrvačnost," řekla.

Na tiskovce pak děkovala i svým trenérům. "Ruda Černý mě naučil, jak vybruslit z extrémů. To mě strašně posilovalo. Medailí mám s ním nejvíc. Pak Honzovi Železnému, který je osudový člověk. Obdivuju, že se mi začal věnovat, když byl sám aktivní," nechala se slyšet Špotáková a vzpomněla samozřejmě na svého posledního trenéra Jana Tylče. "Děkuju mu za trpělivost a pohodovou přípravu. Za trpělivost se mnou, s rodinou, s dětmi. To by žádný trenér z předchozích nezvládl. Byly to asi nejhezčí tři roky tréninku, co jsem kdy měla."

Ze všech svých úspěchů pak nejraději vzpomíná na zlatou olympijskou medaili z Pekingou 2008. Tehdy sváděla velký boj s Ruskou Abakumovovou, nad kterou vyhrála hodem 71,42 metru o 64 centimetrů. "V tu chvíli, kdy jsem to hodila, jsem věděla, že to nic nepřebije. To se tehdy stal zázrak," zavzpomínala.

Nebyl to ale zdaleka její jediný úspěch na mezinárodním poli, následující výčet těchto úspěchů zkrátka nedávají žádné pochybnosti o tom, že sportovní kolbiště opouští velká bojovnice a další legenda českého oštěpu.

Barbora Špotáková na velkých akcích:

Olympijské hry:

2004 (Atény) - kvalifikace (58,20)

2008 (Peking) - zlato (71,42)

2012 (Londýn) - zlato (69,55)

2016 (Rio de Janeiro) - bronz (64,80)

2021 (Tokio) - kvalifikace (60,52)

Mistrovství světa:

2005 (Helsinky) - kvalifikace (58,74)

2007 (Ósaka) - zlato (67,07)

2009 (Berlín) - stříbro (66,42)

2011 (Tegu) - zlato (71,58)

2015 (Peking) - 9. místo (60,08)

2017 (Londýn) - zlato (66,76)

2019 (Dauhá) - 9. místo (59,87)

Mistrovství Evropy:

2002 (Mnichov) - kvalifikace (51,71)

2006 (Göteborg) - stříbro (65,64)

2010 (Barcelona) - bronz (65,36)

2014 (Curych) - zlato (64,41)

2016 (Amsterodam) - 5. místo (62,66)

2022 (Mnichov) - bronz (60,68)