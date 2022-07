Konečně medaile! Oštěpař Vadlejch vybojoval na MS v atletice bronz

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Česká atletika prolomila konečně na letošním mistrovství světa v atletice v americkém Eugene smůlu a raduje se tak ze zisku cenného kovu. Poté, co řadu českých atletů potkávalo zranění, kvůli kterým se kolikrát nakonec svýc diciplín nezúčastnili a poté, co když už nějaký český atlet ve finále své disciplíny byl, ale na medaili to nakonec nestačilo, oštěpaři Jakubu Vadlejchovi to zacinkalo. Ve finálovém závodě totiž zaznamenal 88,09 metru jako svůj nejdelší pokus a tak ke svým stříbrům z mistrovství světa 2017 a z olympijských her v Tokiu přidává bronz. Před ním skončili jen reprezentant Grenady Anderson Peters a Ind Níradž Čopra.