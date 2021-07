LOH ŽIVĚ: Seemanová zazářila šestým místem, tenistky budou hrát o medaile

— Autor: Jan Hrabě / EuroZprávy.cz / ČTK

Zraky českých fanoušků se během středečního programu letních olympijských her v japonském Tokiu upírají především na tenisové kurty. České tenistky Markéta Vondroušová a deblistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková si zajistily postup do bojů o medaile. Zazářila také plavkyně Barbora Seemanová, která postoupila do finále a v něm se umístila na šestém místě.