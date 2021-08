Mílařka Mäki ve finále skončila poslední. Čtvrtkaři ve štafetovém závodě nepostoupili

Finálový závod na 1500 metrů nejlépe zvládla Keňanka Faith Kipyegonová, které se tak podařilo obhájit olympijské zlato a to díky novému olympijkému rekordu, protože do cíle doběhla v čase 3:53,11. Nizozemka Sifan Hassabnová měla šanci na to, aby na jedněch olympijských hrách získala hned tři zlata, nakonec ale takovou skvostnou sbírku z Tokia mít nebude, neboť v tomto závodě skončila až třetí. Stříbro putuje do Británie zásluhou Muirové.

Česká reprezentantka Mäki doběhla ve finále do cíle poslední, tedy na třináctém místě. I tak je to rozhodně pro českou atetiku nečekaný úspěch, zvlášť, když k tomu přičteme samotný postup do finále navíc poté, co Mäki zaběhla český rekord na této trati.

Samotný závod měl průběh takový, že dopředu šla nejprve Nizozemka Hassanová a chtělab se tak zřejmě co nejrychleji dostat dopředu a předejít tak pádu, který ji potkal v rozběhu. Celý balík závodnic vedla Nizozemka brousící se na druhé zlato v Tokiu ještě v polovině posledního kola, jenže pak se před ní dostala nejen Kipyegonová, ale i Muirová.

Na české reprezentantce pak bylo vidět, že už nemá dostatek sil po absolvání jak rozběhu, tak i semifinále a od počátku závodu se pohybovala na chvostu. Skončila tedy třináctá v čase 4:11,76.

Na olympijském stadionu v Tokiu se v pátek ještě z českých atletů představila čtveřice Patrik Šorm, Pavel Maslák, Michal Desenský a Vít Mülle. Tato jediá česká štafeta v Tokiu absolvoala rozběh na 4x100 metrů a jistě chtěla navázat na český rekord, který zaznamenali běžci v červnu v Kluži, i když tam místo Desenského běžel Jan Tesař. Nakonec ale české kvarteto v Tokiu neuspělo, nejenže za tímto rekordem zaostalo o více než sekundu, ale hlavně skončilo až jako předposlední a nepostoupilo.

Nutno však dodat, že i kdyby se české čtveřici podařilo český rekord vyrovnat, na postup by to nestačilo, neboť tento rozhběh vyhráli Američané v ne úplně nejsilnější sestavě v nejlepším letošním čase 2:57,77.