Mílařka Mäki zaběhla český rekord a senzačně proplula do finále. Pokračoval desetiboj

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Senzačním výkonem se dostala česká mílařka s finskými kořeny Kristiina Mäki do olympijského finále běhu na 1500 metrů. Ve svém semifinále totiž překonala 36 let starý český rekord na této trati, když do cíle doběhla v čase 4:01,23. Vylepšila si tak o více než tři vteřiny svůj osobní rekord, který zaznamenala tento týden v pondělí, kdy byly na programu rozběhy. To všechno pouhých sedm měsíců po porodu. Ve svém semifinále se představila i čtvrtkařka Lada Vondrová, která ovšem nenávazala na svůj skvělý běh z rozběhu a skončila v něm tak až osmá. A ve svých bojích i ve středu večer tokijského času pokračovali desetibojaři.