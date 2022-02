MOV vyzývá organizace k vyloučení Rusů a Bělorusů z mezinárodních soutěží

Je to posun v rétorice MOV, které ještě před pár dny mluvilo pouze o přeložení akcí z Ruska či zrušení akcí, které se měly konat v Rusku a Bělorusku. Rusové měli podle tohoto tvrzení nadále možnost startovat na podobných akcích, ovšem s tím, že se jim nebude hrát jejich hymna v případě úspěchu a že nebudou startovat pod svou vlajkou. Nyní je všechno jinak. MOV doporučuje vyloučení Ruska a Běloruska ze všech mezinárodních akcích, pokud to ovšem mezinárodním organizacím a pořadatelům akcí dovolí právní a organizační okolnosti.

Původně tak tedy MOV nechtělo trestat sportovce za to, jaké kroky činí v současnosti ruská vládní garnitura. "Zatímco sportovci z Ruska a Běloruska se mohli účastnit sportovních akcí, spousta sportovců z Ukrajiny to dělat nemůže kvůli útoku na jejich zemi," uvedl vb pondělním prohlášení Mezinárodní olympijský výbor s tím, že k tomuto rozhodnutí dospěl "s těžkým srdcem".

"V zájmu ochrany integrity globálních sportovních soutěží a pro bezpečí všech účastníků výkonný výbor MOV doporučuje, aby mezinárodní sportovní federace a organizátoři sportovních akcí nezvali ruské a běloruské sportovce a funkcionáře na mezinárodní soutěže ani nedovolili jejich účast," pokračuje dále v prohlášení MOV.

V případě, že by na některých akcích nebylo možné vyloučit ruské a běloruské sportovce, podle MOV by mohli takoví sportovci sportovat v neutrálních barvách. Pokud by se jednalo o extrémní případy, pořadatelé akcí by musely činit kroky vůči ruským a běloruským sportovcům sami od sebe. Právě to zřejmě bude případ i blížící se paralympiády v Pekingu. Ta totiž startuje už tento pátek.

MOV také uvedl, že se rozhodl k odebrání dříve udělených čestných řádů, které ze strany MOV dostala ruská vláda a ruský prezident Vladimir Putin. Takovýé řády byly uděleny ruské garnituře již v roce 2001.

Především v kolektivních sportech sílí hlasy po tom, aby se v rámci svých akcích Rusové a Bělorusové vbůbec neobjevovali. Na tom, aby se české týmy neúčastnily turnajů s těmi ruskými a běloruskými, se už dohodla Národní sportovní agentura s jednotlivými tuzemskými sportovními svazy.