Na ČOV míří kritika kvůli letu i neočkovanému lékaři. Vakcinace byla jen doporučená, říká šéf komunikace

Odmítá, že by Český olympijský výbor hazardoval s osudy sportovců, když členem výpravy je neočkovaný lékař Vlastimil Voráček. „Podle Olympijské charty nemůžeme sportovcům a členům jejich doprovodu cokoliv nařizovat. Očkování bylo pouze doporučeno,“ tvrdí šéf komunikace ČOV Tibor Alföldi. Vedení organizace čelí i ostré kritice, že během charterového letu z Prahy, který 16. července vypravovala, docházelo na palubě k porušování hygienických restrikcí, a tak se nakazila pětice členů. Kromě doktora Vlastimila Voráčka měli pozitivní testy na letišti plážový volejbalista Ondřej Perušič, stolní tenista Pavel Širuček, trenér beachvolejbalistek Simon Nausch i jedna z jeho svěřenkyň a manželka Markéta Nausch Sluková. Právě agentura Sport Invest Marketing, jež ji zastupuje, ústy svého ředitele Davida Trávníčka označila organizaci transportu letu za amatérismus. „Musíme to celé vyšetřit, abychom se ujistili, jestli se někdo choval amatérsky.“

Podle Tibora Alföldio je o české sportovce, kteří se ocitli v izolaci, vzorně postaráno. „A to maximálně. V karanténě dostávají jídlo formou donášky a přivezli jsme jim vše potřebné, co chtěli a potřebují.“ Zatím netuší, jak bude ČOV řešit případy, když krátce před skončením olympijských her onemocní na covid-19 někdo ze sportovců či realizačního týmu a skončí v karanténě a nebude moci s ostatními odcestovat zpět do České republiky. „Jedná se o otázku, kterou budeme řešit v blízké budoucnosti. Nyní potřebujeme zabezpečit chod týmu, postarat se o sportovce. Už od přistání zmíněného letu jsme učinili všechna nezbytná opatření, abychom dalšímu šíření zabránili. Věříme, že se nám náš záměr povedl,“ konstatuje pro EuroZprávy.cz z Tokia ředitel komunikace ČOV Tibor Alföldi. Olympijské hry startují v pátek.

PODLE OLYMPIJSKÉ CHARTY NELZE NIKOMU NIC NAŘIZOVAT

Pane řediteli Alföldi, co říkáte kritice premiéra Andreje Babiše, který považuje za skandální, že do Tokia na olympijské hry odletěl neočkovaný lékař Vlastimil Voráček? S ministerským předsedou výjimečně souzní i jeho věčný rival a bývalý politik Miroslav Kalousek, který na Twitter napsal: "Nejsem šokován tím, že MUDr. Voráček nebyl očkovaný. Lékaři jsou různí. Nikdy ale nepochopím, proč Český olympijský výbor nestanovil očkování jako podmínku účasti ve výpravě. Myslím si, že to byla lehkomyslnost a totální selhání." Jde tedy ze strany Českého olympijského výboru lehkomyslnost a totální selhání?

Do vyšetření celé kauzy se k tomu vyjadřovat nebudeme. Věříme, že verdikt bude známý co nejdříve, počítám v horizontu čtrnácti dní.

Jak je možné, že se při letu z 16. července, který proběhl pod hlavičkou ČOV, nedodržovala jakákoli standardní opatření? Během zmíněného transportu se nakazilo pět lidí. Kromě doktora Vlastimila Voráčka měli pozitivní testy na letišti plážový volejbalista Ondřej Perušič, stolní tenista Pavel Širuček, trenér beachvolejbalistek Simon Nausch i jedna z jeho svěřenkyň a manželka Markéta Nausch Sluková.

To právě bude předmětem vyšetřování. Český olympijský výbor (ČOV) si plně uvědomuje závažnost situace ohledně řady pozitivních testů na nemoc covid-19 v českém týmu na olympijských hrách, které vyplynuly z charterového letu z Prahy do Tokia v závěru minulého týdne. ČOV bere situaci maximálně vážně a hned od začátku přijal veškerá nutná opatření k minimalizaci rizika pro zúčastněné členy týmu. Vedení výpravy aktuální stav řeší v souladu s japonskými organizátory a úřady intenzivně téměř 24 hodin denně. Předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval okamžitě zahájil vyšetřování, které povede společně s místopředsedou ČOV Filipem Šumanem. Dohlížet na jeho průběh bude ombudsman ČOV Alexander Károlyi. Toto vyšetřování se konkrétně zaměří na to, zda byla dodržena všechna bezpečnostní opatření proti šíření nemoci covid-19 před, v průběhu a po charterovém letu a jestli někteří jednotlivci při cestě nezanedbali své povinnosti. Vedení Českého olympijského výboru považuje nyní za maximálně důležité, aby se čeští sportovci mohli v klidu soustředit na bezproblémovou a co nejlepší možnou přípravu na sportovní výkon. Žádné další komentáře proto nebude ČOV v tomto případu poskytovat, dokud vyšetřování nebude uzavřeno a nebude zveřejněna zpráva o jeho výsledku.

Rozumím, přesto se zeptám, zda se opravdu nejedná ze strany ČOV o hazard a neúctu ke sportovcům, když do výpravy vezme lékaře, jenž neprošel vakcinací proti onemocnění covid-19 Olympionici se léta připravují na vrchol akce, aby nakonec místo boje o medaile skončili v izolaci.

Podle Olympijské charty nemůžeme sportovcům a členům jejich doprovodu cokoliv nařizovat. Očkování bylo pouze doporučeno.

Je pravdou, že ortoped Vlastimil Voráček se vymezuje proti vakcinaci na covid-19?

To se musíte zeptat jeho.

VYŠETŘOVÁNÍ MÁ ZJISTIT, ZDA SE NĚKDO CHOVAL AMATÉRSKY

David Trávníček, šéf agentury Sport Invest Marketing, která zastupuje právě nakaženou plážovou volejbalistku Markétu Nausch Slukovou, označil počínání ČOV ohledně organizace přepravy sportovců do Tokia za amatérismus. Co soudíte o jeho rétorice?

Ano, musíme to celé vyšetřit, abychom se ujistili, jestli se někdo choval amatérsky.

Lze očekávat, že ČOV se chystá ze svého pochybení vyvodit personální důsledky?

To právě bude předmětem vyšetřování.

Kterak probíhá izolace sportovců, kteří jsou infikovaní? Jak je o ně postaráno?

Maximálně. Jsou v karanténě, mají jídlo formou donášky a přivezli jsme jim vše potřebné, co chtěli a potřebují.

Už víte, jak budete řešit případy, když krátce před skončením olympijských her onemocní na covid-19 někdo ze sportovců či realizačního týmu a skončí v karanténě? Předpokládám, že bude muset zůstat i nadále v Japonsku, neboť jeho transport do České republiky je nemožný.

Jedná se o otázku, kterou budeme řešit v blízké budoucnosti. Nyní potřebujeme zabezpečit chod týmu, postarat se o sportovce. Už od přistání zmíněného letu jsme učinili všechna nezbytná opatření, abychom dalšímu šíření zabránili. Věříme, že se nám náš záměr povedl.

V případě, že by nakažený musel setrvat v Tokiu, kdo by hradil náklady jeho prodlouženého pobytu, včetně letenky do Prahy? A cestoval by po vyléčení běžnou linkou?

Jak budeme postupovat, teprve řešíme.

V čem jsou japonské restrikce proti nákaze covid-19 přísnější než česká opatření?

Nemohu posoudit, vzhledem k aktuální situaci řešíme věci tady v Japonsku. Nevíme tedy přesně, jaká je aktuální situace v České republice.