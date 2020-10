Na své první závody musí počkat. Olympijský vítěz Lukáš Krpálek má koronavirus

Lukáš Krpálek se musel testů před závody zúčastnit, neboť se jedná o povinnou proceduru stejně jako před každými mezinárodními závody. Tentokrát tedy Černého Petra v podobě pozitivního testu na covid "získal" český reprezentant. "Testy před odjezdem u mě bohužel prokázaly, že jsem pozitivní na covid," netajil smutek Krpálek a pokračoval: . "Tak moc jsem se těšil na své první závody, které mají být tento víkend v Budapešti."

Na blížící se grandslamové závody v Budapešti se Krpálek dlouhodobě připravoval, naposledy minulý týden v polském Zakopaném, kde se konal přípraavný kemp a kam se judisté vydali kvůli v současnosti uzavřeným vnitřním sportovištím. Nyní však musí Krpálek do karantény. "Řídím se pokyny lékařů, abych byl fit na listopadové mistrovství Evropy v Praze," řekl.

Právě zmiňované mistrovství Evropy, jež by se mělo konat v Praze od 19. do 21. listopadu, je další velkou judistickou akcí, na které by se chtěl Krpálek předvést. Organizátoři tohoto podniku doufají, že se šampionát v Česku uskuteční, přestože vývoj pandemie v zemi není vůbec příznivá. "Zatím všechny naše přípravy pokračují tak, že se mistrovství Evropy v Praze uskuteční," ujistil pro server isport.cz Jiří Dolejš, šéf Českého svazu juda.

Co se týče závodů v Budapešti, Krpálek bude sice chybět, ale dalších sedm reprezentantů závodit bude. Konkrétně šest mužů a jedna žena - Renata Zachová.