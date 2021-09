Některé boxerské zápasy na olympiádě v Riu byly zmanipulované, tvrdí McLaren

Své zjištění o zmanpulovaných zápasech prezentoval McLaren na čtvrteční tiskové on-line konferenci. "Klíčoví lidé rozhodli, že na ně neplatí pravidla. Mezi rozhodčími a ringovými sudími panovala atmosféra strachu, zastrašování a slepé poslušnosti," uvedl konkrétně, ovšem kolik zápasů bylo manipulováno, to nesdělil. Řekl pouze, že jich je tak kolem deseti.

Mělo to prý probíhat tak, že se sudí měli dopředu podle McLarena "z vyšších míst" dozvědět, jak mý který duel skončit, ovšem kdo konkrétně měl takto rozhodčí instruovat, to se zatím nepodařilo zjistit. Nikdo z podezřelých by se už ale neměl pohybovat aktivně ve světě boxu.

Už před pěti lety byla řeč o prapodivných rozhodnutí sudích. Například při duelu Ira Michaela Conlana s Rusem Vladimirem Nikitinem. Tento čtvrtfinálový zápas v kategorii do 56 kilogramů právě Ostrovan prohrál a nejenže vztekle po utkání rozhodčímu ukázal prostředníček, ale navíc celou organizaci AIBA označil jako "zkorumpovaný spolek". Právě za to tento mistr světa a bronzový medailista z Her v Londýně dostal čtvrtmilionovou pokutu. Ještě před tím ale stačil Ir odejít k profesionálům.

Co se týče osobnosti kanadského vyšetřovatele MLarena, tak byl to právě on, kdo v minulosti vyšetřoval systematický doping, kterého se měli dopouštět ruští sportovci, do hledáčku se mu dostal i Tamás Aján. Tento dlouholetý bývalý předseda mezinárodní vzpěračské federace byl pro změnu podezřelý z finančních machinací.

Protože se Mezinárodní boxerská asociace AIBA ocitla v dluzích činící 16 milionů dolarů, Mezinárodní olympijský výbor se tak proto rozhodl této organizaci odebrat řízení olympijských turnajů v boxu. V reakci na vyšetřování pak nebyli v Tokiu žádní rozhodčí, kteří byli v Riu.