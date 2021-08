Neusser nařkl zástupce ČOV, že podváděli při označování kontaktů nakaženého lékaře

Neusser v pondělí v rozhovoru pro Českou televizi nařkl zástupce ČOV z toho, že podváděli při označování lidí, kteří byli v kontaktu s lékařem Vlastimilem Voráčkem. Ten měl pozitivní test hned na letišti po příletu do Tokia.

Neusser na začátku her osobně navštívil olympijské soutěže v Tokiu. V té době už vycházely najevo pozitivní případy v českém týmu a Neusser ostře kritizoval způsob, jak ČOV zorganizoval dopravu sportovců charterový letem, a skutečnost, že události hodlá vyšetřovat samotné vedení ČOV. V kritice pokračuje i po návratu do Česka a odhaluje informace, o kterých se údajně doslechl od sportovců.

ČOV vysvětluje, že ve speciálu nebyl zasedací pořádek a pasažéři se mohli volně pohybovat. Osoby, které byly s pozitivním lékařem Voráčkem v kontaktu, určoval takzvaný covidový styčný důstojník (CLO) Jan Exner. "Pokusil jsem se prostřednictvím dotazů zjistit nejčastější pohyb jednotlivých osob jak v letadle, tak na letišti. Proto jsem označil osoby, které seděly na nejbližších místech, a současně jsem do tohoto seznamu na základě požadavků japonských organizátorů zařadil osoby, které měly s pozitivní osobou další intenzivní kontakt," uvedl Exner, který v karanténě skončil také. Samotný let trval třináct hodin, dalších devět hodin pokračovaly procedury na letišti v Tokiu.

Olympijský výbor se proti Neusserově nařčení ohradil. "Šokují nás vyjádření předsedy Národní sportovní agentury Filipa Neussera, který v uvedené věci ani při pobytu přímo na olympijských hrách v Japonsku, ani nyní osobně nekomunikoval s nikým z vedení týmu české výpravy, nezajímal se o aktuální stav věcí a nežádal o jakékoli informace o celé situaci. Bohužel se ve své funkci nedokázal oprostit od osobní antipatie vůči Českému olympijskému výboru, což je u nejvýše postaveného muže českého sportu přinejmenším politováníhodné," uvedl v tiskové zprávě.

Neusser měl být protikandidátem Jiřího Kejvala při obhajobě postu předsedy ČOV. Kejvala kritizoval za údajně autoritativní vedení národního olympijského výboru. Volby se ale kvůli pandemii a zásahům soudu několikrát odkládaly a ke střetu nakonec nedošlo, protože Neusser v květnu nahradil odstoupivšího Milana Hniličku v čele NSA.

Na olympijských hrách pobýval Neusser společně s mluvčím NSA Jakubem Večerkou necelý týden od 23. do 28. července. "Za prvé pan předseda letěl na OH jako nejvýše postavený činitel sportu v České republice, aby se zde setkal a jednal s kolegy z ostatních zemí. Dále aby jednal přímo s předsedou japonské Národní sportovní agentury ohledně zahájení spolupráce v oblasti sportu mezi Českem a Japonskem a dalších tématech, vyjednal s panem velvyslancem služební cestu do Japonska a v neposlední řadě ve zbytku volného času podpořil české sportovce," přiblížil Večerka na dotaz ČTK účel cesty.

V době návštěvy OH Neusser ještě nebyl očkovaný, termín měl zarezervovaný až po návratu. Se sportovci ani dalšími členy českého olympijského týmu se osobně nesetkal. "Sportovci byli striktně odděleni v jiné bublině, než byla bublina politiků a funkcionářů, ve které jsme byli my," uvedl mluvčí. Tvrdí, že předseda důsledně dodržoval opatření včetně používání roušky všude mimo doby pití a jídla."Jiná možnost ani nebyla, kdykoliv jsme měli byť jen trošku stáhnutou roušku, například po jídle, pití nebo telefonátu, ihned u nás byli pořadatelé a upozornili nás na to," řekl. K fotografii, na které je Neusser na tribuně s rouškou pod bradou a která se dostala k novinářům v Tokiu, Večerka poznamenal: "To byl jeden z těch případů (po jídle nebo telefonátu)."

ČOV při vlastním vyšetřování uznal, že se na palubě nedodržovala striktně protikoronavirová opatření, sportovci a doprovod neměli důsledně zakrytá ústa a nos. Někteří odkládali roušku nebo respirátor i mimo konzumaci občerstvení. Případ řeší také pražská hygienická stanice, které ČOV poskytl podklady.

Hygienici uvedli, že při trasování našli u jednoho z nakažených z letu do Tokia tři blízké osoby v ČR, které měly pozitivní test na koronavirus. "ČOV bude očekávat celkové závěry šetření hygieniků. Do té doby se chceme zejména soustředit na zajištění servisu pro české sportovce v posledních dnech Her XXXII. olympiády v Tokiu. Výkonný výbor ČOV bude projednávat výsledky interního šetření na svém zasedání 6. září 2021," doplnil ČOV.