Nikoli bronz, ale stříbro. Kvůli dopingu Rusky se Hejnová dodatečně posunula dopředu

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Z londýnského olympijského finálového závodu v běhu na 400 metrů překážek v roce 2012 si česká překážkářka Zuzana Hejnová sice odvezla bronzovou medaili, deset let na to se ale bronz nakonec přetavil ve stříbro. A to kvůli tomu, že se potvrdil doping u tehdy vítězné Rusky Natalji Anťuchové.