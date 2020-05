Od 11. května smí závodit a trénovat až 100 lidí současně

Hnilička také vybídl k používání zdravého rozumu v případě sportování dětí, které se stýkají s lidmi ze skupin, pro které je nákaza novým typem koronaviru nejrizikovější.

Od minulého pondělka se profesionální sportovci vrátili k venkovnímu tréninku a zatím se mohou připravovat jen ve skupinách a za dodržení přísných hygienických opatření. Od tohoto pondělí mohly otevřít posilovny či fitness centra, rovněž při dodržování konkrétních podmínek, uzavřeny jsou například společné šatny.

Hnilička uvedl, že od 11. května bude umožněno sportování pro až 100 osob naráz. "Včetně závodů a tréninků organizovaných sportovců. Budou zpřístupněna i vnitřní sportoviště, i když opět nebudou zpřístupněny kabiny s výjimkou záchodů," uvedl. Opatření je podle něj pro sportovní prostředí velmi důležité.

Vodítkem bude podle Hniličky počet osob. "Ti, kteří jsou aktivně sportující, tak ti sportují bez roušek, to je částečná změna proti současným opatřením," uvedl. Uvolnění podle něj reaguje na apely ze sportovního prostředí. "Chtěli už přístup do tělocvičen, jsem rád, že to bylo posouzeno kladně, že se otvírají prostory pro všechna odvětví sportu," dodal.

Ohledně sportování dětí doporučil šéf NSA dbát na "použití zdravého rozumu". Lidé by měli dbát na ochranu prarodičů. "Pokud se někdo pohybuje v okolí rizikových skupin, zvažte účast na sportovních akcích," uvedl Hnilička.