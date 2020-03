Olympiáda odložena, hlásí vlivný kanadský činovník Pound. MOV to zatím nepotvrzuje

Richard Pound přišel i s tím, kdy by se mohly tokijské Hry konat. Mluví o tom, že s největší pravděpodobností se bude v této souvislosti jednat o příští rok 2021. Podle Pounda ale k tomu řekne MOV detaily a to co nejdříve. „Budou přicházet postupně, protože po odložení se musíme vyrovnat s důsledky, které budou obrovské,“ řekl sedmasedmdesátiletý činovník.

Připomeňme, že to byl právě Pound, kdo byl coby šéf Světové antidopingové federace také členem komise vyšetřující systémový doping v Rusku. V řadách Mezinárodního olympijského výboru pak figuruje dlouhých 40 let.

Mluvčí MOV Mark Adams však i přes tyto skutečnosti a i přes to, co všechno v rozhovoru Richard Pound k olympiádě v Tokiu uvedl, řekl následující: „Je právem každého funkcionáře interpretovat rozhodnutí výkonného výboru, které bylo oznámeno v neděli.“ Jak je ale vidět, slova Pounda přímo nedementoval.

V poslední době sílí hlasy pro odkad Her ze všech možných koutů světa. Jako první se pro to vyslovily španělský, norský a brazilský olympijský výbor, Kanada v pondělí ráno uvedla, že své sportovce do Tokia nepošla ani na olympiádu, ani na paralympiádu, pokud se Hry budou konat letos. A Austrálie pak doporučila svým sportovcům, aby se připravovali už raději na rok 2021. A do Tokia se tento rok nijak neženou ani Poláci.

Japonský premiér Šinzó Abe pak v pondělí poprvé připustil, že by existovala jiná varianty pro Hry, než letošní rok, rozhodně by se ale v žádném případě nemělo jednat o jejich úplném zrušení. Připomeňme, že se Hry mají uskutečnit letos od 24. července do 9. srpna.