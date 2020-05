Olympiáda v ohrožení? Uspořádat ji příští rok bude problematické

"Musíme vycházet z toho, že vakcína zatím neexistuje. I když vakcína bude, nebude jí dost pro celý svět," citovala Coatese agentura Reuters. "Pro nás je to opravdový problém, protože máme sportovce z 206 zemí. A japonský premiér prohlásil, že hry mohou být jen příští rok. Další posunutí už není možné," uvedl australský funkcionář.

Olympijské hry byly odloženy z letošního léta na 23. července až 8. srpna příštího roku. Podle Coatese bude pro pořadatele klíčový říjen tohoto roku, kdy budou muset začít chystat zásadní změny v organizaci her, pokud se bude svět nadále potýkat s koronavirem.

"Pak začneme pracovat na dalších scénářích, podle kterých by se mohlo sportovat. Byla by v olympijské vesnici karanténa? Museli by do karantény všichni sportovci? Omezíme počet diváků na sportovištích? Nepustíme sportovce do mix zóny, kde jsou novináři? Těch scénářů, které začneme letos řešit, bude celá řada. Ale ty hry by se mohly hodně lišit od těch, na které jsme zvyklí," řekl Coates.