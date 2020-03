Olympijské hry v Tokiu by mohly začít příští rok 23. července, uvádí japonská televize

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Letní olympijské hry v japonském Tokiu, které byly odloženy kvůli aktuální pandemii koronaviru až na příští rok, by se mohly uskutečnit v termínu od 23. července do 8. srpna, informuje o tom alespoň japonská státní televize NHK. Tím by tak definitivně padla předešlá slova šéfa Mezinárodního olympijskéhoí výboru (MOV) Thomase Bacha o tom, že by Letní olympijské hry nemusely konat v létě.