Operovali mu otevřené zlomeniny. Nyní je golfista Tiger Woods ve stabilizovaném stavu

Poté, co Woods absolvoval chirurgickou operaci pravého bérce a kotníku, jak dále uvedl šéflékař Mahajan, byl legendární golfista ve stabilizovaném stavu a s lékaři pak na nemocničním lůžku komunikoval.

Připomeňme, že se ona autonehoda stala v úterý v sedm hodin ráno kalifornského času a to mezi obcemi Rolling Hills Estates a Rancho Palos Verdes. Vůz známého amerického sportovce měl narazit do stromu a poté skončit mimo silnici tak, že se měl převrátit přes střechu. Právě Tiger Woods byl jediným účastníkem této nehody a policejní závěry hovoří o tom, že měl Wood jet zvýšenou rychlostí, přičemž není na silnici známka o tom, že by auto brzdilo.

Vše nakonec skončilo poničenou čelní stranou auta, jež nakonec skončilo vedle silnice na boku a s vystřelenými airbagy. Záchranáři museli pak Tigera Woodse z jeho vozu vystříhat. "Vnitřní prostor vozu byl ale naštěstí víceméně nedotčen. To mu dalo svým způsobem šanci přežít, protože tohle byla jinak smrtelná nehoda," uvedl ve svém prohlášení šerif Alex Villanueva.

Tato těžká autonehoda přišla v době, kdy se pětačtyřicetiletý golfista, jenž se může pyšnit hned 15 vyhranými majory, zotavoval po několikáté operaci zad. Tentokrát ho trápil úlomek meziobratlové ploténky , jež mu tlačila na nerv.

Původně plánoval návrat na golfová hřiště již v polovině března, krátce před nehodou ale uvedl, že nestihne podle všeho ani dubnové Masters.