Plážový volejbalista Perušič měl v Tokiu pozitivní test na koronavirus

Po pozitivním testu na covid-19 u jednoho z členů realizačního týmu jde o druhý případ nákazy v české výpravě. Onemocnění u Perušiče v neděli odhalily každodenní testy v olympijské vesnici.

"Ani on nemá absolutně žádné příznaky, nicméně PCR analýza potvrdila výsledek antigenního testu," uvedl šéf výpravy Martin Doktor. "Organizátoři ho pak odvezli do hotelu, který je určen pro izolování bezpříznakových případů, protože Ondra je v tuto chvíli ze zdravotního pohledu v pořádku," přidal šéflékař Jiří Neumann.

Perušič měl se spoluhráčem Davidem Schweinerem do olympijského turnaje vstoupit 26. července, to však kvůli izolaci nebude nejspíš možné. V ní by měl Perušič být deset dní. Ve skupině měli Češi postupně narazit na Martinše Plavinše a Edgarse Točse z Lotyšska, Josého Rubia a Josuého Gaxiolu z Mexika a úřadující mistry světa Olega Stojanovského s Vjačeslavem Krasilnikovem z Ruska

"Zkoumáme možné posunutí zápasů nebo jiné varianty, které by klukům dle pravidel umožnily vstoupit do turnaje později. V tomto ohledu budeme ale moudřejší v dalších hodinách a dnech. Každopádně se pokusíme zamezit zklamání," prohlásil Doktor.

"Kdyby byl negativní po deseti dnech, tak by se mohl vrátit do soutěže. Pravidla jsou tu jiná než obvykle, nejedná se o diskvalifikaci, bylo by to jen nenastoupení do daného zápasu," uvedl šéf výpravy pro Radiožurnál. "Byl by to hendikep, ale mohli by nastoupit do dalšího utkání, což by bylo ještě nejlepší řešení. Odevzdali jsme dokumentaci o očkování, že má protilátky, nemá příznaky. Musíme ale vydržet a jít krok po kroku,“ dodal Doktor.

Perušič a Schweiner letos získali v Dauhá premiérový český mužský titul na Světovém okruhu, v mexickém Cancúnu přidali bronz a v červnu v Ostravě prohráli až ve finále. Před odletem do Tokia Perušič považoval za milník olympijské osmifinále.

V Tokiu chtěl přitom navázat na svého dědu Borise, který právě na tamních hrách získal v roce 1964 olympijské stříbro s volejbalisty. Situaci bere zatím s klidem. "První je, že olympiáda je sen každého sportovce, každý by chtěl hrát, zúčastnit se, a to mě samozřejmě moc mrzí. Na druhou stranu v tomhle případě by měla dostat přednost ochrana zdraví. Nejen mého, ale hlavně všech ostatních sportovců a všech účastníků her a lidí, které bych mohl potenciálně ohrozit. To je v tuhle chvíli důležitější věc," uvedl Perušič v tiskové zprávě.

"Nevidím to zatím jako konec světa a rozhodně to neberu nějak tragicky už jen proto, že pro mě osobně bylo daleko důležitější, že jsme se na olympiádu zvládli kvalifikovat a že jsem sám sobě dokázal, že na to mám," vysvětlil. "Hrozí, že si buď nezahraju vůbec, nebo pro náš tým bude touhle situací turnaj zasažený. To je velká komplikace. Ale asi bych to nevyměnil za možnost se na olympiádu kvalifikovat," dodal.

Kde se nakazil a jak, netuší. "To se asi nikdy nedozvíme. Hlavně doufám, že všichni ostatní sportovci a další členové olympijského týmu, nejen našeho, budou v pořádku a že hry proběhnou pokud možno co nejbezpečněji," přál sil beachvolejbalista, jenž měl pozitivní test i přesto, že absolvoval vakcinaci.