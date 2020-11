Profesionální sport dostal zelenou. Kdy začnou své soutěže fotbal a hokej?

K tomu, aby se mohly začít profesionální sportovní soutěže v tuzemsku opět konat, je potřeba, aby všechny tyto profesionální soutěže dodržela všechna potřebná hygienická opatření. Která to všechno budou, tak o tom ještě budou jednat jednotlivé soutěže s hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou. "Musíme každé soutěži ušít podmínky na míru, dnešní situace si to vyžaduje," řekl k tomu Hnilička.

Podle něj se tedy domluvený restart sportovní soutěží týká všech těch profesionálních, což se tedynetýká jenom těch nejsledovanější fotbalových a hokejových soutěží. Hygienická opatření jsou podle Hniličky schopni dodržet i basketbalisté a volejbalisté. Co se týče oněch výjimek, tak jedna se bude týkat i pro pořádání blížícího se mistrovství Evropy v judu, které se uskuteční za několik dní v Praze. A týkat se budou i přípravy na podobné akce.

Kromě restartu profesionálních sportů je od pondělí vládou rozhodnuto i o trénincích profesionálů a to i ve vnitřních sportovištích. Na ta se tak nebudou vztahovat jinak přísné podmínky. Kluby se tak budou moci připravovat i v případě, že jejich soutěž se nebnude moct uskutečnit.

Český fotbal by rád získal výjimku pro páteční předehrávku. O tu by se postaral duel Jablonec vs. Brno

Všechny profesionální soutěže by tedy nejraději odstartovaly pokračování svých soutěží už o následujícím víkendu a český fotbal samozřejmě není výjimkou. Nejraději by zřizovatel fotbalových profesionálních soutěží, kterým je Ligová fotbalová asociace (LFA), zažádal o takovou výjimku, která by umožňovala páteční předehrávku. "Děláme vše pro to, abychom hráli už o víkendu. Máme na pátek už naplánovanou předehrávku Jablonec - Brno, takže chceme, aby se ty dva týmy zítra otestovaly. Chceme být připraveni na udělení výjimky, kterou ještě dnes v ruce nikdo nemá. Chceme udělat vše pro to, aby nás nezaskočilo nepřipravené," uvedl Dušan Svoboda, šéf LFA.

Ten připomněl, že je oproti jiným sportům v doržování přísných hygienických podmínek ve výhodě, neboť už si je vyzkoušel na jaře, kdy se jako jediný tuzemský sport restartoval po první vlně pandemie. "V připravenosti jsme logicky nejdál, máme ohromnou výhodu, že můžeme čerpat z okolních lig i přísného protokolu UEFA pro účastníky svých pohárových soutěží. Děláme všechno pro to, abychom začali už v pátek předehrávkou Jablonce proti Brnu," pokračoval Svoboda.

"Už se tedy chystáme na tento víkend. Věřím, že se soutěž zase rozehraje, ale hlavně doufám, že záchyt mezi hráči bude malý a nestane se, abychom museli nějaké zápasy odkládat. Chceme prostředí fotbalu ochránit. Máme tři zástupce v Evropské lize, kteří byli významně sportovně hendikepováni. Naší snahou je, aby do dalších zápasů takhle hendikepovaní nebyli, protože do budoucna je úspěch našich klubů klíčový. My si s opatřeními určitě poradíme, jsme rádi, že jsme dostali povolení," dodal fotbalový funkcionář.

Hokej je rád za restart soutěží především kvůli reprezentantům-juniorům

Zprávu o restartu profesionálních soutěží přijal s radostí pochopitelně i šéf Českého hokeje Tomáš Král. Ten by byl rád, kdyby se Tipsport extraliga i Chance liga rozjely už tuto neděli. "My jsme samozřejmě strašně rádi, protože jde také o mezinárodní program a reprezentace. Dvacítka se připravuje na mistrovství světa, zatím jsme jediný tým, který není na ledě. Čeká nás mužský turnaj čtyř, IIHF stále počítá s konáním mistrovství světa," připomněl Král.

Není si však jist, zda potřebná hygienická opatření, jež jsou podmínkou pro pořádání profesionálních soutěží, dokáže splnit právě druhá nejvyšší hokejová soutěž Chance liga. "Podle mého je správně, že se může konat každý sport, který dokáže dodržet podmínky. Neočekávám, že se to stane, ale také může nastat varianta, kdy nedokážeme dodržet podmínky a hrát nebudeme. O extraligu strach nemám, otázkou zůstává druhá nejvyšší soutěž. My jsme ale ochotni materiálně i finančně pomoci," řekl Král.

Ten tak připomněl jiný jízdní řád oproti fotbalu, který hraje jednou týdně, zatímco hokej hraje v Česku třikrát za týden. Zřejmě se tedy bude jednat i o výjimce pro hokej v otázce testování. "Máme jinou situaci (než ve fotbale), hrajeme třikrát týdně. My se přizpůsobíme, jsme připraveni testovat před každým zápasem, ale budeme se snažit domluvit nějakou rovnici, že otestujeme třeba jednou týdně. Když budeme muset testovat před každým zápasem, budeme testovat, ale věřím, že se dokážeme domluvit na jiném řešení," dodává Král.

"Pokud se bude třeba někde hrát ve dvou dnech za sebou, je možné, že ministerstvo zdravotnictví posoudí, že je možné, aby test ne starší 72 hodin stačil," doplnil ho pak Hnilička s tím, že by byl rád, kdyby se rozjela vedle xtraligy i druhá nejvyšší hokejová soutěž. "Podle mého je správně, že se může konat každý sport, který dokáže dodržet podmínky. Neočekávám, že se to stane, ale také může nastat varianta, kdy nedokážeme dodržet podmínky a hrát nebudeme. O extraligu strach nemám, otázkou zůstává druhá nejvyšší soutěž. My jsme ale ochotni materiálně i finančně pomoci."