První medaile z MS po sedmi letech. Čeští florbalisté získali v Helsinkách bronz

Zatímco v pátečním semifinále proti Finsku nenastoupil, v sobotu proti Švýcarsku už ve třetím útoku Matěj Havlas figuroval. Byli to však Švýcaři, kteří se dočkali v utkání o bronz první větší šance. Stalo se tak v polovině první třetiny, kdy se Paolo Riedi ocitl před gólmanem Bauerem, ovšem toho naštěstí svým bekhendovým zakončením tehdy nepřekonal. Ve 13. minutě se Češi ale mohli poprvé zaradovat, když poté, co Hutzli ztratil míček, získal ho Beneš, jenž ho následně naservíroval Rýparovi a ten už neměl mnoho práce s tím dostat ho pázdné branky, 1:0 pro Česko. O čtyři minuty později už ale byl stav opět vyrovnaný, když Camenisch zužitkoval plnohodnotně přihrávku Bischofbergera,1:1.

V závěru prvníí třetiny šli sice Češi do oslabení, to ale následně dokázali zvládnout bez ztráty kytičky, navíc poté Luca Graf fauloval v úniku Beneše a český tým tak dostal možnost trestnho střílení. V něm však ale Langer neuspěl. V následujících minutách to byli spíše Švýcaři, kteří udávali tempo hry a gólman Beneš měl codělat, aby jejich příležitosti pochytal. Odolával tak až do 33. minuty, kdy pokus Schiesseho ještě zneškodnil, ale následnou střelu Maurera si nešťastným způsobem srazil do vlastní sítě, 1:2 pro Švýcary.

Ondrušek ani Kisuhite následně nedokázali adekvátně odpovědět a to mohlo Čechymrzet, neboť na začátku třetí třetiny se Švýcarům podařilo skóre zvýšit na 1:3. Po dvou Zauggových příležitostech se ve 42. minutě k zakončení zleva odhodlal Bürki a už to bylo odvě branky. Pět minut na to mohli vylepšit českou náladu Němeček, za chvíli se ale ke střele rozhodl Havlas a ten byl úspěšnější, 2:3. Riedi, ani Maurer pak vyrovnat nedokázali, ale přeci jenom se to Čechům naštěstí podařilo a navíc včas. Pouhých 92 sekund před závěrečnou sirénou Odndrušek přihrál Benešovi a ten se tak mohl radovat ze své sedmé branky na tomto turnaji, 3:3.

Duel tak tedy muselo rozhodnout prodloužení. V něm byl blízko k rozhodnutí Delong, ale pak po akci Beneše vystřelil k pravé tyči Langer a bylo hotovo. Češi se tak mohli začít radovat z velkého medailového úspěchu.

Mistrovství světa florbalistů v Helsinkách (11.12.2021):

O 3. místo:

Česko - Švýcarsko 4:3 v prodl. (1:1, 0:1, 2:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 13. Rýpar (Marek Beneš), 47. Havlas (Němeček), 59. Marek Beneš (Ondrušek), 65. Langer (Marek Beneš) - 17. Camenisch (Bischofberger), 33. vlastní Besta, 42. Bürki (Schiess)