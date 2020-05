Původní start v Budapešti nemožný. I proto Giro může startovat v říjnu na jihu Itálie

Původní itinerář letošního Gira d´Italia počítal s tím, že se po úvodních etapách v Maďarsku přesune peloton závodníků do Sicílie, konkrétně do města Monreale. Nyní pořádající společnost RCS Sport pracuje hned dvěma variantami, kde by se mohlo na jihu Itálie nově v říjnu startovat. "Obě se týkají jižní Itálie, ale nemusí to být nutně na Sicílii," nechal se slyšet v rozhovoru pro deník La Repubblica ředitel Vegni a pokračoval: "Momentálně je ale stále komplikované mluvit o tom s regionálními vládami. Budeme se snažit potvrdit začátek závodu v horizontu několika týdnů."

O zkrácení závodu se nikterak nepřemýšlí a to už jen z toho důvodu, že o to nestojí ani samotní zástupci Gira. Těm UCI vyhověla, přestože kvůli nahuštěnému podzimu tak dojde ke kolizi se začátkem další GrandTour a to Vuelty. "Ve snaze zachránit cyklistické závody a ochránit tak jejich důležité dědictví, bylo vzhledem ke krátkému časovému rozpětí nutné některé věci obětovat, aby mohly být zahrnuty všechny závody sezony. Udělali jsme řadu alternativních návrhů, které mohly podle našeho názoru vyústit v kalendář, v němž se závody tolik překrývat nebudou. Tyto návrhy nebyly přijaty," uvedli v prohlášení zástupci RCS Sport.

"Zveřejnění kalendáře ze strany UCI je ale důležitý krok dopředu, který jednoznačně pomůže všem stranám přeprogramovat sezonu. Je to výsledek ohromné spousty práce, která zahrnovala mnoho institucí, organizací, týmů a dalších, kdo k této obtížné možnosti přispěl," dodali v něm.