Roční odklad nemusí stačit. Olympiáda je nadále v ohrožení

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

S pokračujícím šířením koronaviru v Japonsku se šéf organizačního výboru olympijských her v Tokiu Toširo Muto obává, že ani roční odklad nemusí stačit. V zemi byl tento týden vyhlášen nouzový stav. Uspořádání her, které by měly začít za necelých 16 měsíců, podle Muta momentálně nikdo nemůže zaručit.