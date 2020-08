ROZHOVOR: Tour de France v době koronaviru? Roušky, litry dezinfekce, časté testování i měření teploty, říká ředitel Andrle

Jsou obezřetní, vědí, co je v sázce. A proto je režim panující v silniční cyklistické stáji Israel Star-Up Nation nastaven tak, aby nikdo ze závodníků ani doprovodného personálu neonemocněl před startem ani během Tour de France covidem-19.Vše zblízka pozoruje i jeden ze sportovních ředitelů Čech René Andrle, který sice v konvoji závodu, jenž měl premiéru už v roce 1903, nebude, ale přísné hygienické poznatky čerpá pro neméně slovutné klání, a to Giro ď Italia, na němž bude hlavním týmovým šéfem. „Obavy z infekce jsou opravdu velké. Proto neustále nosíme všichni roušky, s výjimkou doby, kdy kluci trénují. Všechna naše doprovodná auta i stájový autobus permanentně dezinfikujeme. Máme i vlastního kuchaře, abychom měli jistotu, že příprava pokrmů proběhla za dodržení přísných hygienických opatření a každé ráno i večer si měříme teplotu. Na hotelových pokojích spíme všichni samostatně. Všude na stolcích je dezinfekce a v kanystrech jsou jí litry, “ přibližuje protikoronavirovou atmosféru René Andrle, který během kariéry jezdil za španělské profesionální týmy ONCE-Eroski a Liberty Seguros.



Letošní Tour de France, která tradičně přesahuje sportovní rámec a je i velkou společenskou událostí, bude zvláštní. Koronavirová pandemie Starou dámu, jak se závodu přezdívá, odsunula z tradičního termínu na přelomu června a července, a to až na sklonek léta. Aby na ní jezdci mohli startovat, nerozhoduje nyní jen jejich výkonnost, ale hlavně zdravotní stav. „Kdokoli, kdo se bude pohybovat v konvoji a pelotonu, se před začátkem Tour musí prokázat dvěma negativními testy na covid, které musejí být dělány v rozmezí tří až šesti dnů před startem. Všechny účastníky navíc čeká každodenní testování na covid-19,“ tvrdí rodák z Litoměřic. V pelotonu Tour de France, která je po olympiádě a mistrovství světa ve fotbale třetí největší sportovní událostí na planetě, se objeví i dva čeští jezdci Roman Kreuziger z NTT Pro Cycling a Jan Hirt hájící barvy CCC Sprandi Polkowice.

Mistr České republiky z roku 1995 v rozhovoru pro EuroZprávy.cz odkrývá i naprosté detaily, které mají zabránit pohromě izraelského týmu. „Jsou vyčleněny dvě skupiny, a to tak, aby se nepotkávaly. Sportovní ředitelé, trenéři a mechanici jsou se závodníky. Druhá skupina, kterou tvoří vedení a manažeři, je vyčleněna pro styk se sponzory a veřejností. Pokud by někdo, kdo je u cyklistů, vešel v kontakt se sponzory či fanoušky, už se nemůže k cyklistům a jejich personálu vrátit,“ konstatuje bývalý závodník, který ve své kariéře jel dvakrát Giro d´ Italia, jednou Tour de France i Vueltu.

René Andrle, pátý muž z mistrovství světa do 23 let v Luganu 1996, bude mít po této sezoně možnost pracovat s nejslavnějším cyklistou světa Britem Chrisem Froomem, který čtyřikrát vyhrál Tour de France a záhy do Israel Start-Up Nation přestoupí. „Bude to velká událost a uvědomujeme si, že se staneme centrem světové pozornosti, a to nejen z hlediska sportovní stránky. Věříme, že za rok Chris v našich barvách Tour de France vyhraje,“ přeje si René Andrle, výrazná česká stopa v profesionálním cyklistikém dění.

DVA POZITIVNÍ TESTY BĚHEM TÝDNE ZNAMENAJÍ KONEC

Pane řediteli, jaká hygienická opatření zvolila stáj Israel Start-Up Nation, aby u jezdců a personálu zamezila propuknutí onemocnění covid-19 a dokončila tak nejslavnější cyklistický závod světa Tour de France, který při letošním zrušení letních olympijských her v Tokiu je největší sportovní událostí planety?

Opatření jsou velice přísná. Je třeba si uvědomit, že izraelská stáj jede poprvé v historii Tour de France, a proto předčasný konec kvůli vypuknutí infekce v týmu by byl pro nás katastrofou. Musíme mít neustále na paměti, že pokud bude během jednoho týdne dvakrát pozitivní test na koronavirus u jezdců či členů z jedné stáje, celek bude z Tour de France okamžitě vyloučen. Kromě zdravotního aspektu zde hraje velkou roli i ekonomický dopad na stáj, která by Tour kvůli infekci nedojela. Závod, který se vysílá do celého světa, nabízí jedinečnou možnost, jak prezentovat týmové sponzory. V našem týmu jsme proto udělali maximum, abychom riziko eliminovali. Proto neustále nosíme všichni roušky, s výjimkou doby, kdy kluci trénují. Všechna naše doprovodná auta i stájový autobus pernamentně dezinfikujeme. Máme vlastního kuchaře, abychom měli jistotu, že příprava pokrmů proběhla za dodržení přísných hygienických opatření, a také dbáme na to, aby menu, které bude tým jíst, se nedotýkal někdo cizí před námi. Každé ráno i večer si měříme teplotu. Na hotelových pokojích spíme všichni samostatně, a tak tady výjimečně nemusíme ústenku nosit. Všude na stolcích máme dezinfekci a v kanystrech jsou ji připraveny litry.

Zmínil jste měření teploty. Není ale výjimkou, že zvláště po horských etapách, kdy jezdci v sedle kola stráví i sedm hodin, mají horečku z extremního vyčerpání. Nemáte z toho obavy?

Ano, vámi zmiňovaný případ se může stát. Teplota nemusí vždy souviset s nákazou koronaviru. Přesto takovému jezdci bude ze strany doktorů věnována maximální pozornost i péče a lékaři brzy poznají, z čeho případná teplota pramení.

Ohledně vyjmenovaných hygienických opatření se musím zeptat, zda cyklisté a personál budou mít na hotelech i vlastní týmové povlečení?

Protože hotelová služba v souvislosti s koronavirem pracuje v rukavicích i rouškách, tak vlastní povlečení nevezeme. Osobně si myslím, že z povlečení přenos koronaviru nehrozí.

Co musí závodník i personál splnit, aby se mohl zúčatnit letošní Tour de France?

Kdokoli, kdo se bude pohybovat v konvoji a pelotonu, se před začátkem Tour musí prokázat dvěma negativními testy na covid - 19, které musejí být dělány v rozmezí tří až šesti dnů před startem.Všechny účastníky navíc čeká každodenní testování na covid-19.

Není na vás ze strany pořadatelů zeměřena větší pozornost, když máte izraelskou licenci? Ptám se na to proto, že Izrael nyní hlásí denně až nárůst tisíc nově nakažených pacientů?

Sice máme izraelskou licenci, ale v zemi vůbec nepobýváme. Tréninkové kempy jsme měli v Belgii i Gironě ve Španělsku. S pobyty to tedy máme podobné jako ostatní celky, proto na nás není žádná speciální pozornost zaměřena.

Kolem každého týmu se zvláště na Tour de France pohybuje velké množství personálu včetně lidí z vedení. Riziko možné nákazy je tak dost vysoké. Paradoxně člověk z vlastního týmu může do stáje zavléci epidemii, která by byla pro celek pohromou...

I na takovou hrozbu pamatujeme. Náš detailní týmový plán s ní počítá. Proto jsou vyčleněny dvě skupiny, a to tak, aby se nepotkávaly. Sportovní ředitelé, trenéři a mechanici jsou se závodníky. Druhá skupina, kterou tvoří vedení a manažeři, je vyčleněna pro styk se sponzory a veřejností. Pokud by někdo, kdo je u cyklistů, vešel v kontakt se sponzory či fanoušky, už se nemůže k cyklistům a jejich personálu vrátit.

INFEKCE BĚHEM PAUZY ZTENČILA JEZDCŮM I ŠEFŮM VÝPLATY

Restrikce jsou jak ze strany organizátorů i týmu tvrdé. Jak to máte ale s klimatizací v týmovém autobuse? Jako fanoušek hokeje jste jistě zaregistroval, že extraligový celek Motor České Budějovice se díky ní nakazil, sedmnáct hráčů je nemocných a k nim se přidali i tři lidé z personálu.

U nás je ale dost podstatný rozdíl, že v autobuse cestují jen naši cyklisté, nikdo jiný a je pomalu nonstop dezinfikovaný. U hokeje i jiných sportů je časté, že autobus využívá jak A tým, tak dorost či junioři. To u nás nehrozí, je vyhrazen jen pro nás. Děláme opravdu maximum, abychom riziko možné nákazy minimalizovali.

Koronavirus znemožnil konání jarní části sezony. Předpokládám, že když se nezávodilo a byla kvůli infekci nucená pauza, tak vám vedení sáhlo na platy.

Ano, to se stalo a my jsme s tím hned počítali. Je jasné, že když nepracujete, nemůžete pobírat plný plat. Důležité bylo, aby se nepropouštělo.

Vy jste OSVČ, zažádal jste si tedy o kompenzační bonus?

I když si vše fakturuji i daním a měl bych na peníze nárok, bonusu jsem nevyužil. Nebyl jsem ve finanční tísni a nepřišlo mně morální si o peníze žádat. Jiní je potřebovali mnohem více.

Tour de France v roli sportovního ředitele nepojedete, ale čeká vás říjnové prestižní Giro d´ Italia, na němž budete týmovým šéfem. Můžete pro lidi, kteří se o cyklistiku nezajímají, vysvětlit, co vaše pozice obnáší?

Když zůstanu u Gira, tak mohu s klidem říci, že mě čeká téměř čtyřiadvacet hodin práce s minimem spánku. Musím být neustále týmu k dispozici. To znamená, že musím mít do detailu nastudované jednotlivé etapy, na přípravách s jezdci je představuji a vymýšlíme taktiku. Před startem etapy si řekneme, kdo a kdy zaútočí, na koho se pojede. Do toho musím řešit nenadálé probléby jako zdravotní stav jezdců, kteří třeba spadli. Musím řešit i potíže pomocného personálu, pokud vyvstanou. A samozřejmě, že většinu času strávím za volantem, během etap řídím a přes vysílačku udílím pokyny.

Jak zvládáte komunikaci s jezdci, kteří neovládají angličtinu?

Angličtina je v našem týmu základ komunikace i veškeré pokyny jezdcům jsou v ní psané a přeposíláné. Pokud ale někdo v ní není silný a je v úniku či má defekt, vždy se nějak domluvíme. Prostě musíme.

Na vaši stáj Israel Start-Up Nation bude v příští sezoně upřena pozornost celé planety, protože k vám přestupuje nejlepší cyklista současnosti Brit Chris Froome, čtyřnásobný vítěz Tour de France. Navíc dvakrát triumfoval na Vueltě a jednou na Giro d´ Italia. Už jste měl možnost s fenomenálním závodníkem, jemuž během závodů můžete i radit, osobně mluvit?

Ještě ne, ale už s ním komunikoval majitel pan Sylvan Adams i trenéři. Důvod, proč k nám Chris přestupuje, je jasný. Všichni věříme, že v našich barvách vyhraje popáté Tour de France. Bude to pro nás všechny ve stáji velká událost i škola. Přichází k nám největší persona z cyklistického světa, jakou mezi sebou můžeme uvítat. A vlastně globální osobnost, která zajímá lidi i mimo sport. Uvědomujeme si, že to bude i náročné, protože mechanici mu například musejí objednat materiál na míru, jaký bude požadovat. Ale všichni se na spolupráci s Chrisem moc těšíme.

Zjistil jste ze zákulisí příčinu, proč jej stáj Ineos, jejíž je stále členem, nenominovala na letošní ročník Tour de France?

To je čistě interní záležitost Ineosu a mně nepřísluší to komentovat. Nezlobte se.

Na závěr se chci zeptat, co očekáváte od letošního netradičního 107. ročníku Tour de France, který odstartuje v sobotu v Nice? Jen připomenu, že Tour se nejela jen v období I. a II. světové války, nyní ji nezrušil ani koronavirus, zatímco letos díky infekci byly zrušené letní olympijské hry, fotbalové EURO i slavný tenisový Wimbledon.

Nejdříve musím opravdu zdůraznit, že se jedná o netradiční ročník, protože obvykle má v kalendáři místo na přelomu června a července a nyní po koronavirové pauze se jede až na sklonku léta a je to vlastně první velké klání letošní sezony, neboť naplno závodit se začalo až od 1.srpna. Proto je těžké predikovat, jak dopadne a kde hledat favority. Podle posledních testů by měly hrát prim stáje Ineosu a Jumbo-Visma teamu. Ale překvapit může opravdu každý. My chceme Tour dojet a udělat maximum pro to, aby se nikdo od nás koronavirem nenakazil. Určitě bychom si přáli i nějaký etapový úspěch. Samozřejmě budu držet palce i českým krajanům, a to Romanu Kreuzigerovi a Janu Hirtovi.