Rusko v ohrožení. Přijdou sportovci o olympiádu a atleti o atletické soutěže IIAF?

Kauza státem organizovaného dopingu v Rusku tak stále pokračuje a to už od Zimních olympijských her v Soči v roce 2014. Právě na této sportovní akci se začaly objevovat první pochybnosti o férovosti ruských sportovců. Kvůli tomu tak tedy od roku 2015 až do září loňského roku měla RUSADA zastavenou činnost a proto se tak Rusko nemohlo zúčastnit posledních Zimních olympijských her v Pchjongčchangu v roce 2018. Tehdy se ruští sportovci pod pěti kruhy představili akorát pod neutrální vlajkou.

WADA ověřovala stažené soubory, které od RUSADA dostala po delším čase, než jak předpokládala loňská dohoda o podmínečném zrušení trestu. V nich nakonec WADA zaznamenala několik údajů s výraznými nesrovnalostmi. Nyní dostalo Rusko tři týdny na vyjádření se k nim a odstartoval se tak proces, jenž může vést k další suspendaci ruské agentury. Pokud se tak stane, může dojít i na úplné vyloučení ruských sportovců z Her.

Padělali doklady výškaře Lysenka. I proto se ruským atletům opět vzdálil návrat na mezinárodní scénu

Zpráva o tom, že Rusko se podle všeho opět nezúčastní olympijských her, přišla jen pár dní poté, co Komise pro bezúhonnost atletiky (AIU) zastavila činnost hned pěti ruským funkcionářům včetně samotného šéfa ruské atletiky Dmitrije Šljachtina. I ten je podezřelý ze zakrývání dopingu.

Jak totiž už v červnu upozornil britský deník The Sunday Times, výškař Danil Lysenko, jenž jako jeden z mála Rusů se pod neutrální vlakou objevil na předloňském světovém šampionátu v Londýně, kde získal mimochodem stříbro, neposkytl dopingovým komisařům potřebné informace o místě pobytu. Rusové tvrdili, že Lysenko byl nemocný a potvrdila jim to falešná klinika.

Lysenko je tak společně se svým koučem Jevgenijem Zagorulkem suspendován a zavařil tak dalším ruským atletům ve snaze zúčastnit se blížících se olympijských her.