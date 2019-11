Rusku hrozí neúčast na následujících dvou olympiádách. Možná nebude smět ani pořádat akce

Všem těmto doporučením by měl, alespoň podle slov předsedy kontrolní komise WADA Jonathana Taylora, výkonný výbor vyhovět.

Co se týče možného zákazu pořádání velkých sportovních akcích na ruském území v následujících čtyřech letech, v případě schválení tohoto doporučení by se to mělo týkat i těch akcích, které už jsou do Ruska naplánovány. Ty mohou být odebrány, "pokud to není z právních či praktických důvodů vyloučeno", jak zní v doporučení.

Kromě všech výše zmíněných trestů se v doporučení WADA obejvují i tresty pro ruské funkcionáře, jež by se tak neměli světových sportovních akcích ani zúčastnit. To samé by platilo i pro státní představitele. Případné tresty však neznamenají to, že by snad na sportovních akcích v následujících čtyřech letech nebyli přítomni ruští sportovci. Jako doposud, v případě, že by splnili antidopingové podmínky, by mohli starpovat pod neutrální vlajkou.

Kauza státem organizovaného dopingu v Rusku tak stále pokračuje a to už od Zimních olympijských her v Soči v roce 2014. Právě na této sportovní akci se začaly objevovat první pochybnosti o férovosti ruských sportovců. Kvůli tomu tak tedy od roku 2015 až do září loňského roku měla RUSADA zastavenou činnost a proto se tak Rusko nemohlo zúčastnit posledních Zimních olympijských her v Pchjongčchangu v roce 2018.