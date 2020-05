Šéf Světové atletiky Coe chválil Česko za první velký projekt po koronaviru

Zatímco čeští reprezentanti se představí ve městech Kladno, Kolín a Plzeň, v dalších 170 místech Česka se uskuteční závody nejen napříč disciplínami, ale i věkovými kategoriemi. "Absolutně to podporuju. Je to první takhle velký formát po pandemii a první iniciativa, která vznikla v národním svazu. Je to pro další federace výzva, aby byly co nejodvážnější," okomentoval v pátek v rozhovoru pro některá česká média tento projekt Sebastian Coe.

Zároveň si pochvaloval jak tento projekt spojí prostřednictvím televizních obrazovek samotné atlety s fanoušky. "Diváci chtějí sledovat závody. Viděli jsme to u našich 'zahradních výzev', na které jsme hrdí," připomněl Coe tyčkařské klání na dálku jež se konalo pod hlavičkou mezinárodní federace.

Protože se budou moct do projektu konajícího se na "Den dětí" aktivně zapojit právě děti a mládaž, může tak jít o podporu sportování a zdravého životního stylu široké veřejnosti. To pochopitelně mezinárodní federace plně podporuje a chce se této problemrtice v b udoucnu nadále ještě více věnovat a to už jen z toho důvodu, že zdravý pohyb podporuje imunitu. "Když bude společnost zdravější, bude lépe odolávat nákazám, jako je tato. Pomáhají tomu i programy Pohybová gramotnost a Atletika pro rodinu, které má Český atletický svaz," řekl konkrétně Coe, jenž nabádá vlády všech zemí k tomu, aby takovéto programy podporovaly, neboť si je vědom, že bez politické síly rozvíjet takovéto programy nelze.

"Chci, aby náš sport kladl důraz na právo mladých lidí mít sport ve svém životě. Chceme dostat více sportu do života mladých lidí po pandemii," nechal se pak dále slyšet Sebastian Coe.

Podle tohoto britského funkcionáře výzkumy z poslední doby ukázaly, že během doby plných karanténních opatření začalo sportovat více lidí než tomu bylo dosud. Nejrozšiřenějším provozovaným sportem byl běh, kterému se mohli lidé věnovat i tehdy, kdy byly uzavřeny sportoviště.