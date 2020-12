Šéf světového hokeje Fasel se nakazil koronavirem. Přitom měl jednat s Lukašenkem

„Spolu s Horstem Lichtnerem jsme měli v plánu v úterý odcestovat do Minsku, abychom s běloruským prezidentem prodiskutovali nejen otázky bezpečnosti, která ovlivňuje přípravu turnaje," uvedla v útením prohlášení k aktuálnísituace samotná IIHF. Připomněla tak, že vedle Fasela měl do Běloruska odletět na jednání i generální sekretář IIHF Horst Lichtner. A i on spolu s Faselem mají pozitivní test na covid-19.

Vedle aktuální politické a společenské situace v Bělorusku, kde je neklidná od srpnových prezidentských voleb, se mělo jednání mezi představiteli IIHF a běloruského státu točit i kolem šéfa běloruského hokejového svazu Dmitrije Baskova. Právě ten je totiž podezřelý z toho, že se měl podílet na vraždě jednoho z opozičních aktivistů. „I tohle jsme chtěli probrat, stejně jako současnou covidovou situaci v zemi a rovněž kroky k zajištění, že turnaj bude moct být uspořádán bezpečně a ve spolupráci se spolupořadatelem Lotyšskem," uvedl dále Fasel.

Jen krátce po srpnových běloruských prezidentských volbách se nechal slyšet lotyšský premiér Krišjánis Kariňš, že si společné pořádání takovéto akce s Běloruskem neumí v této době představit a mluvil také o tom, že by hokejový svátek v příštím roce dokázalo Lotyšsko uspořádat samo. Nedávno se však objevila informace o tom, že IIHF uvažuje, že by lotyšská Riga mohla nově šampionát pořádat spolus Moskvou místo Minsku.

Není pak rozhodně bez zajímavosti, že v pondělí rozhodl Mezinárodní olympijský výbor (MOV) o tom, že samotnému Lukašenkovi, který je mimo jiné už 23 let také šéfem běloruského olympijského výboru, zakázal účast na olymipjských hrách. Vedle toho MOV ještě vyzvalo další mezinárodní sportovní organizace, aby nepořádala žádné akce právě v Bělorusku.

Kvůli Faselově nákaze se pak nebude tento týden v pátek usuktečnit ani páteční mítink zátupců členů IIHF, jenž byl taktéž odložen na neurčito.

„IIHF je nadále odhodlána usilovat o to, aby turnaje naplánované na sezonu 2020/21 mohly probíhat v bezpečném prostředí. Budeme pokračovat v práci s organizačními výbory všech naplánovaných turnajů a v komunikaci s našimi členy," zakončil Fasel své prohlášení s tím, že o tom, jak budou pokračovat jednání o příštím hokejovém MS, dá vědět veřejnosti později.