Skateboardistka, střelkyně či plavec. Počty nakažených sportovců na OH rostou

Do izolace musel kvůli pozitivnímu testu po příletu i americký plážový volejbalista, jehož identitu národní svaz nezveřejnil. Podle informací agentury AP by měl nakaženým hráčem být Taylor Crabb, jenž by měl v Tokiu startovat se čtyřnásobným účastníkem her, pětačtyřicetiletým Jakem Gibbem.

Jednatřicetiletá Jacobsová se chystala na pondělní premiéru skateboardingu pod pěti kruhy. "Mám zlomené srdce. Dělala jsem, co bylo v mé moci, abych se tomuto scénáři vyhnula," napsala čtvrtá žena mistrovství světa 2019 na instagramu. "Naštěstí jsme dodržovali daný protokol, takže ostatní skateboardisté pořád mohou zazářit," dodala.

Soutěže v taekwondu jsou v Tokiu na programu od 24. do 27. července. Jednadvacetiletá Aguirreová měla startovat ve váze do 57 kg, která přijde na řadu už v neděli. Chilanka měla podle vyjádření národního olympijského výboru pozitivní test po příletu z Uzbekistánu, kde absolvovala závěrečnou přípravu.

Britská medailová naděje Hillová měla pod pěti kruhy startovat ve skeetu, který je na programu v neděli a pondělí. "Po pěti letech tréninku a příprav jsem naprosto zničená z toho, že musím říct, že mi přišel pozitivní výsledek testu a musím odstoupit z britského střeleckého týmu," uvedla třiadvacetiletá finalistka z předchozích her v Riu de Janeiro.

Borodin odevzdal pozitivní test na soustředění ve Vladivostoku a ruská federace musela také oznámit jeho absenci v Tokiu. Osmnáctiletý talent, kterého Rusové označili za jednoho z lídrů týmu, se stal v květnu v Budapešti mistrem Evropy v polohovém závodě na 400 metrů. Ruský svaz uvedl, že všichni ostatní plavci i trenéři měli na závěr kempu negativní testy.

Pozitivní test v dějišti olympijských her měl i český plážový volejbalista Ondřej Perušič, ten by ale mohl vstoupit s Davidem Schweinerem do turnaje alespoň opožděně, pokud se nepodaří vyjednat odklad úvodního zápasu. Stolní tenista Pavel Širuček kvůli nákaze o start definitivně přišel, v izolaci skončil po pozitivním výsledku i trenér beachvolejbalistek Simon Nausch.