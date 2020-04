Skupina Euromeetings vyzývá Světovou atletiku k dřívějšímu plnění atletických limitů

Pořadatelé evropských mítinků by byli rádi, kdyby mezinárodní atletická sezóna 2020 mohla odstartovat už na podzim tohoto roku. Na tuto možnost se právě tito pořadatelé v současnosti připravují.

"Při jednáních s našimi sponzory a dalšími institucemi, proč je v roce 2020 potřeba organizovat atletické mítinky, jsme bohužel ztratili klíčový argument: možnost olympijské kvalifikace," píše se konkrétně v dopise adresovaném Světové atletice, o kterém informoval web insidethegames.biz, a pokračuje se v něm: "Pokud by globální situace povolila pořádání atletických soutěží na podzim 2020, rádi bychom, aby atleti mohli plnit olympijské kvalifikační standardy."

Apeluje tak tímto způsobem na Světovou atletiku, aby přehodnotila svoje předešlé rozhodnutí o tom, že by atleti plnili znovu své kvalifikační limity až od 1. prosince. Proti takovéto variantě se ozvalo ze strany samotných sportovců mnoho kritických hlasů včetně například české oštěpařky Nikoly Ogrodníkové. A to přesto, že té by se tato zamýšlená varianta nikterak nedotkla, neboť svůj limit už má splněný od loňského roku. "Přijde mi to jako hrozná blbost. Někde hodíte skvělý výkon a nebude se vám to počítat. To je šílené," nechala se však slyšet pro web Českého atletického svazu.

Podle průzkumu Atletické asociace sdružující profesionální závodníky, která oslovila 685 sportovců z 82 zemí, ale bylo 60 % z nich pro to, aby se jim limity z letoška uznávaly. Hned 56 % to ale považuje za nefér, kdyby někteří závodníci kvůli koronavirové situace plnit limity mohly a někteří z nich zase nikoli. Více než tři čtvrtiny atletů pak v průzkumu vyjádřila pochybnost nad výsledky získaných v této sezóně, neboť kvůli koronaviru se omezily dopingové testy.

Kdy se tedy začne s letošní atletickou sezónou ještě není úplně jasné, ovšem evropský šampioinát, jenž by se měl konat letos v Paříži od 25. do 30. srpna, ještě dosud zrušen nebyl.