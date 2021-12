Anketu Sportovec roku ovládl potřetí v kariéře judista Lukáš Krpálek

Lukáš Krpálek tak tedy přidal další triumf v této anketě k těm z let 2016 a 2019 a znamená to tak, že je teprve čtvrtým sportovcem, kterému se tuto prestižní anketu povedlo vyhrát hned třikrát. Vyrovnal tím tak například rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou, ovšem na rekordmany Věru Čáslavskou a Jana Železného musí v budoucnu ještě jedno vítězství v této anketě přidat.

„Mám samozřejmě obrovskou radost, je mi obrovskou ctí přebírat toto ocenění a nesmírně si toho vážím. Vybírat jednoho sportovce z takové škály skoro nejde, takže kdyby to bylo na mě, dal bych tuto korunku vám všem,“ nechal se slyšet Krpálek v děkovné řeči.

Není pak bez zajímavosti, že Krpálek se kromě těchto tří triumfů v anketě jednou podíval do první desítky a také pak to, že loni nezískal od novinářů ani jeden bod. Nyní pro něj hlasovalo hned 80 žurnalistů, pro druhou tenistku Krejčíkovou, jíž se mimo jiné povedlo triumfovat na letošním Roland Garros zase 73.

Připomeňme, že letos na olympijských hrách v Tokiu se mu podařilo získat zlatou medaili v nejtěžší kategorii nad 100 kilogramů, čímž tak tedy navázal na svůj zlatý úspěch z předešlých Her v Riu de Janeiro, kde pro změnu triumfoval v kategorii do 100 kilogramů. Kromě tohoto jeho letos nejvýraznějšího úspěchu také v dubnu získal bronz na mistrovství Evropy.

Jak již bylo výše zmíněno, druhá v anketě skončila Barbora Krejčíková, která zároveň společně se svoji deblovou parťačkou Kateřinou Siniakovou skončila taktéž na páté pozici. Právě ve spolupráci s ní nejenže ovládla čtyřhru na French Open, ale i na Turnaji mistryň a na olympiádě v Tokiu.

Nikdo se pak nemůže divit, že v elitní desítce českých sportovců nalezneme další oympijské medailisty, tedy zlatého kajakáře Jiřího Prskavce a sportovní střelce Jiřího Liptáka a Davida Kosteleckého. Oproti minulému ročníku obhájili své umístění v elitní desítce jen tři sportovci a to již zmiňovaný Prskavec, biatlonistka Markéta Davidová a snowboardistka a lyžařka Ester Ledecká. Nově se do první desítky dostal jediný zástupce kolektivních sportů a to fotbalista Patrik Schick (střelec pěti branek na letošním mistrovství Evropy), jenž skončil na sedmém místě.

Když už je řeč o fotbalistech ČR, tak ti v kategorii kolektivů skončili na druhé příčce. Před čtvrtfinalisty letošního fotbalového evropského šampionátu se totiž se 149 bodovým náskokem umístili basketbalisté ČR. A to díky svému historickému kvalifikování se na olympijský turnaj v Tokiu. Třetí se pak v této kategorii umístily hokejistky ČR, taktéž historické kvalifikantky na Zimní olympijské hry v Pekingu.

Co se týče juniorské kategorie, v ní zaujal nejvíce devatenáctiletý atlet František Doubek. Mezi sportovníí legendy vstoupil olympijský vítěz z Mnichova 1972 v zápase řecko-římském Vítězslav Mácha. Za oddanost ke sportu pak získal cenu dlouholetý lyžařský kouč Aleš Suk.

Na závěr dodejme, že v této anketě vždy volí novináři dvakrát. Nejprve se vybere desítka nejlepších a z ní se pak vybere vítěz, jenž si kromě koruny pro krále sportovců odnese i odměnu ve výši čtvrt milionu korun. Nejlepší kolektiv 100 000 korun.

Letos se do hlasování zapojilo celkem 256 sportovních novinářů.

Anketa Sportovec roku ČR 2021:

Jednotlivci: 1. Lukáš Krpálek (judo) 1720 b., 2. Barbora Krejčíková (tenis) 1518, 3. Jiří Prskavec (vodní slalom) 1411, 4. Jiří Lipták (sportovní střelba) 1168, 5. Krejčíková/Kateřina Siniaková (tenis) 1100, 6. Markéta Davidová (biatlon) 930, 7. Patrik Schick (fotbal) 814, 8. David Kostelecký (sportovní střelba) 813, 9. Jakub Vadlejch (atletika) 671, 10. Ester Ledecká (snowboarding a alpské lyžování) 660

Další pořadí: 11. Alexander Choupenitch (šerm) 334, 12. Markéta Vondroušová (tenis) 305, 13. David Pastrňák (hokej) 279, 14. Barbora Seemanová (plavání) 267, 15. Ondřej Palát (hokej) 249, 16. Tomáš Souček (fotbal) 227, 17. Eva Samková (snowboarding) 226, 18. Lukáš Rohan (vodní slalom) 219, 19. Tomáš Satoranský (basketbal) 144, 20. Karolína Plíšková (tenis) 115, 21. Vítězslav Veselý (atletika) 106, 22. Martina Sáblíková (rychlobruslení) 99, 23. Kateřina Siniaková (tenis) 81, 24. Jiří Procházka (MMA) 63, 25. Ondřej Perušič/David Schweiner (plážový volejbal) 63, 26. Jakub Voráček (hokej) 59, 27. Michal Krčmář (biatlon) 51, 28. David Drahonínský (lukostřelba) 46, 29. Vít Přindiš (vodní slalom) 46, 30. Jan Rutta (hokej) 41

Kolektivy: 1. basketbalisté ČR 497, 2. fotbalisté ČR 348, 3. hokejistky ČR 335. Další pořadí: 4. fotbalisté Slavie Praha 149, 5. volejbalisté ČR 87, 6. vodní slalomářky ČR 3xC1 (Fišerová, M. Satková, G. Satková) 67, 7. čtyřbob ČR (Dvořák, Suchý, Šindelář, Nosek) 34, 8. hokejisté Třince 32, 9. čtyřkajak ČR (Špicar, Havel, Vorel, Šlouf) 27, 10. běžecká štafeta 4x400 m (Müller, Maslák, Desenský, Šorm) 25

Sportovní legenda - Cena Emila Zátopka: Vítězslav Mácha (řecko-římský zápas).

Oddanost sportu - Cena Národní sportovní agentury: Aleš Suk. Junioři: 1. František Doubek (atletika) 81, 2. Linda Nosková (tenis) 70, 3. Klára Kneblová (vodní slalom) 68