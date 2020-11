Sportovní fanoušci v Česku budou mít opět žně. Vláda rozhodla o restartu soutěží

„Vláda schválila obnovení profesionálních sportovních soutěží, které budou schopné splnit přísně nastavené hygienické podmínky. Dále bude umožněno sportovcům chodit do zaměstnání, tj. profesionálové budou trénovat i ve vnitřních sportovištích," uvedl konkrétně Hnilička na Twitteru.

Připomeňme, že všechny profesionáolní sportovní soutěže v Česku byly pozastaveny před třemi týdny zavedením nouzového stavu, v uplynulých dnech se sice jednotlivé sporty snažili s ministerstvem zdravotnictví vyjednat co nejrychlejší restart, vše ale zabrzdila kauza Romana Prymuly a jeho následné odvolání z funkce. Nyní ale konečně přichází tolik kýžená zpráva.

Hlavně fotbal a hokej se o rychlý restart soutěží zasavovaly nejvíce a nejen ty teď budou muset splnit všechny hygienické standardy tak, aby tedy mohly tyto soutěže pokračovat. "Ty (hygienické standardy) budou ještě upřesněny, ale obecně by to mělo být něco podobného jako u fotbalu, tedy mimo jiné pravidelné plošné testování," řekl pro ČTK mluvčí Národní sportovní agentury Jakub Večerka.

Je pak pochopotelně samozřejmostí, že se všechny zápasy všedch profesionálních soutěží budou konat bez diváků. „Není to plošné uvolňování, ale umožnění výkonu práce téhle skupině obyvatel za splnění přísných hygienických podmínek," řekl k tomu dále Hnilička.

Ten pak připomněl, jak to bude s výjimkou pro blížící se mistrovství Evropy v judu, které by se mělo v listopadu uskutečnit v Praze. „Na ME v judu by se výjimka měla vztahovat, protože organizátor je schopen zajistit konání šampionátu v režimu tzv. bubliny," řekl.