Stejně jako v Riu pátý. Fuksa si ani tentokrát nesplnil sen o olympijské medaili

Nejprve musel absolvovat osmadvacetiletý český olympionik Martin Fuksa semifinálovou jízdu, ze které se mu povedl postoupit do finále. To pak absolvoval podobně jako již zmiňované semifinále.

Finále, stejně jako předešlé semifinále, totiž začal poněkud pomaleji a to tak, že krátce po startu figuroval až na posledním místě, postupem času se ale dostával dopředu. Když závodníci bybli v polovině trati už se český reprezentant ocital na šesté příčce, 750 metrů před cílem na páté. Na alespoň bronzovou medaili nakonec čeký závodník nedosáhl, neboť na třetí příčku nakonec ztratil více než dvě sekundy.

"Dal jsem do toho všechno, co jsem měl. Skončilo to tak, jak to mělo skončit. Makal jsem na sto procent, chtěl jsem do toho dát sto deset. Kdybych ve finiši trochu víc Moldavce sjížděl, tak by mi to dalo do finiše větší sílu, abych vymáčkl těch deset procent navíc. Takhle to bylo jenom na sto. Ten nahoře to chtěl takhle, já do toho dal maximum, páté místo," okomentoval svbůj finálový výkon po závodě Fuksa.

Ten si však před olympiádou myslel na cenný kov, ale vypadá to, že je s konečným výsledkem v Tokiu smířený. "Nemluvil bych o žádném zklamání a doufám, že to ani nikdo tak nenapíše. Nebo že jsem nesplnil očekávání. To by mě fakt mrzelo, protože tomu dávám maximum a dneska víc nešlo udělat," pokračoval.

V cenný kov pro Martina Fuksu věřila i celá jeho rodina. "Páté místo je pěkné místo, ale my jsme si sem jeli pro tu medaili, tu jsme chtěli. Musím říct, že tu jsme opravdu chtěli, přáli jsme si to. Druhá olympiáda, druhé páté místo, tak doufám, že ta Paříž na nás počká a že si konečně už snad něco přivezeme," uvedl k tomu Petr Fuksa starší, jenž je nejen Martinův otec, ale i jeho trenér.

Pro Brazilce Queiroze dos Santose to bylo první olympisjké zlato v kariéře, pro které si na této trati dojel. Před pěti lety bral tento Jihoameričan stříbro za prvním Němcem Sebastianem Brendelem, který však letos překvapivě do finále vůbec nepostoupil. Stejně jako v Riu, tak i tentokrát pak získává bronz Moldavan Tarnovchi. Tomuto čtyřiadvacetiletému závodníkovi byla ale tato medaile později kvůli dopingu odebrána a poté, co si odpykal čtyřletý trest, se mohl zúčastnit o rok odložené olympiády v Tokiu.

Letní olympijské hry v Tokiu - rychlostní kanoistika (7.8.2021):

Muži:

1000 m:

C1: 1. Queiroz dos Santos (Braz.) 4:04,408, 2. Liou Chao (Čína) -1,316, 3. S. Tarnovschi (Mold.) -1,661, 4. Bart (Fr.) -1,763, 5. M. Fuksa (ČR) -4,347, 6. Scheibner (Něm.) -9,317, 7. Enriques (Kuba) -9,510, 8. Čeng Pcheng-fej (Čína) -9,640