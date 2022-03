Teprve sedmnáctiletá Kristýna Chalupníková ovládla anketu Jachtař roku 2021

Kategorii mužů vyhrál další windsurfař olympionik Karel Lavický z YC DIM Bezdrev, kategorii žen posádka Dominika Vaďurová a Sára Tkadlecová z Jachtklubu Toušeň, které závodily na olympijském dvouposádkovém skifu 49erFX. Mezi juniory zvítězila nadějná posádka třídy 29er bratrů Nevelöšových z SK Štětí. O tom, že se českému windsurfingu daří a je velkým příslibem pro olympijské hry 2024 v Paříži, svědčí také to, že windsurfaři měli svého zástupce na pódiu ve všech vyhlašovaných kategoriích.

Anketu Jachtař roku vyhlašuje Český svaz jachtingu již od roku 1987. Do ankety mohou nejúspěšnější sportovce nominovat kluby i jednotlivci. Ze zaslaných návrhů Výkonný výbor ČSJ schválí nominované v každé kategorii – většinou pět sportovců nebo týmů. V anketě se hlasovalo stejně jako vloni v šesti kategoriích – muži, ženy, junioři, juniorky, jachtařské týmy a akce roku, a dále pro celkového vítěze ze všech nominovaných jednotlivců. Hlasovat mohou všichni členové Českého svazu jachtingu.

Slavnostní vyhlášení ankety Jachtař roku 2021 zahájil čestný předseda Českého svazu jachtingu Karel Bauer: „Loňský rok byl pro jachting opravdu skvělý. Tolik vynikajících výsledků a výkonnostního vzestupu zejména u mladých jachtařů nepamatujeme. Mám z toho velikou radost. Ve windsurfingu vznikl tak silný, a tak mladý tým, který nám závidí i velké jachtařské velmoci. Například v prvním letošním mezinárodním závodu skončily v první pětce hned tři Češky. Také se mi líbí to, že mladí závodníci pochopili, že vrcholový jachting už dávno není jen o víkendovém scezení na lodi, ale že jachting je tvrdá práce, a především čas strávený na velkých jachtařských revírech. Chcete-li v jachtingu něco dokázat, tak stejně jako v jiných sportech musíte makat. A to se začalo dařit díky usilovné práci trenérů v našich sportovních střediscích mládeže. Věřím, že je to obrovský příslib do budoucna a že jednou tu vysněnou zlatou olympijskou medaili přivezeme.“

Absolutní pořadí

Vítězka ankety Kristýna Chalupníková pochází z jachtařské rodiny a závodit začala v osmi letech na Optimistu. Od jedenácti let se věnuje závodnímu windsurfingu. K jejím největším úspěchům patří především titul mistryně Evropy, dva tituly vice mistryně světa a 11 titulů z Mistrovství ČR. V roce 2018 se stala juniorskou Jachtařkou roku, v roce 2019 skončila v této anketě druhá a vloni anketu opět vyhrála. Položili jsme jí několik otázek:

Jaký to je pocit vyhrát v necelých sedmnácti letech anketu Jachtař roku a porazit i trojnásobného olympionika?

Mám pocit velkého štěstí a cítím, že všichni ocenily úspěchy, kterých jsem v minulém roce dosáhla.

Jaký byl pro tebe loňský rok? Co ti dal a naopak vzal?

Můj rok začal covidem, proto zimní příprava nebyla úplně ideální. Naštěstí jsme ale na jaře mohli natrénovat na Gardě v Itálii i doma na Brněnské přehradě. Vrcholů sezony bylo několik, jsem ráda, že jsme dokázali dobře vyladit formu. Zároveň jsme také začali s olympijským iQFoilem. Obětovala jsem tomu veškerý svůj čas a získala jsem mnoho nových zkušeností.

Vloni jsi dosáhla četných úspěchů nejen u nás, ale hlavně na mezinárodním poli. Kterého si ceníš nejvíc a proč?

Nejvíce si cením titulu vicemistryně světa z Youth Sailing World Championships, který se jel v prosinci v Ománu. Pro mladé jachtaře z celého světa je to nejvýznamnější závod, kterého se mohou zúčastnit. Vyjet medaili pro Česko bylo opravdu skvělé a celou akci jsem si moc užila.

Kde vidíš příčinu toho, že naši mladí windsurfaři dosahují teď tak skvělých výsledků?

Máme silnou generaci a před několika lety nás Český svaz jachtingu začal velmi podporovat. Máme trenéry a celý tým perfektně funguje. Všichni se o nás starají, abychom mohli trénovat co nejvíc, a to nás posouvá dál.

Podporuje tě také rodina?

Rodina stojí za tím, že jsem se dostala k tomuhle sportu. Oba rodiče jsou jachtaři, jezdí i na windsurfingu, podporují mě finančně, časově a dávají tomu všechno, za což jsem jim moc vděčná.

A jak prožívají tvé úspěchy?

Oba to velmi prožívají, a to jak šťastné chvíle, tak ty méně šťastné. Vždycky mi moc gratulují a jsou první, s kým sdílím radost.

Pro letošní sezonu jsi opustila juniorskou třídu Techno 293 a přešla na olympijský iQFoil. Je to velká změna? V čem je to jiné?

Létáme teď metr nad hladinou, takže změna to určitě je. Také nastavení vybavení je jiné a jezdíme víc disciplín – slalom a kurz. Pro windsurfing je to velký krok kupředu. Pro mě to znamená nabrat víc svalů, zlepšit fyzičku a trénovat víc a víc. Je třeba tomu obětovat úplně všechno, protože uspět mezi dospělými je samozřejmě mnohem těžší než mezi juniory.

Co tě letos čeká nejen ve windsurfingu, ale i v životě?

Ve windsurfingu mě čeká další rok plný tréninku a závodů, samozřejmě mistrovství světa a Evropy. Jinak bych si přála úspěšně pokračovat dál ve studiu na osmiletém gymnáziu Matyáše Lercha v Brně.

Na celkovém druhém místě v anketě skončil další windsurfař Karel Lavický a jen o jeden hlas na třetím místě mistr světa ve třídě RS500 Jakub Dobrý z TJ Lokomotiva Plzeň.