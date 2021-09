Veslař Ondřej Synek ukončil kariéru. Učinil tak ze zdravotních důvodů

"Chtěl bych oznámit, že končím pouť veslování. Bylo to krásné, bylo to dlouhé. S Milanem (trenérem Dolečkem) jsme toho prožili za 21 let hodně. Je to můj druhý táta. Jsem rád, že se to povedlo, že moje kariéra byla úspěšná. Jako malý kluk jsem o tom nesnil," uvedl konkrétně ve čtvrtek Synek.

Tento český veslařský reprezentant, jenž se narodil v Brandýse nad Labem, začínal první kroky v tomto sportu po boku Milana Dolečka mladšího, se kterým ještě na dvojskifu získal na MS v roce 2003 bronzovou medaili. Po následujících Letních olympijských hrách v Aténách se začal specializovat především na skif, se kterým tak tedy zaznamenal své největší úspěchy. Na MS ve skifu totiž nejenže vybojoval pět zlatých, ale i tři stříbrné a dvě bronzové medaile.

Kromě již zmiňovaných aténských olympijských hrách se pd pěti kruhy představil ještě třikrát (v Pekingu 2008, Londýně 2012 a Riu de Janeiro 2016). Zatímco v Pekingu a v Londýně skončil druhý, v Riu de Janeiro se umístil na třetím místě.

Ve své sbírce má i čtyři zlata z evropského mistrovství a hned desetkrát dokázal ovládnout anketu o nejlepšího českého veslaře roku.