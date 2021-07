Vraštil se Šimánkem ve dvojskifu lehkých vah sahali po medaili. Skončili těsně čtvrtí

Duo Mirosav Vraštil a Jiří Šimánek absolvovali tento finálový závod způsobem start-cíl, neboť od samého začátku figurovali na čtvrté pozici a až do samotného závěru bojovali svěřenci kouče Michala Vabrouška o bronz.

Přestože postupem času se jim dařilo snižovat náskok třetích Italů Stefana Oppa a Pietra Ruty, nakonec na vytouženou medaili nedosáhli. Ale i tak nemusí smutnit, jelikož i celková čtvrtá příčka pod pěti kruhy je největším dosavadním úspěchem této české dvojice.

Po závodě byli rádi i za dílčí úspěch. „Za čtyři roky, co spolu jezdíme, jsme nikdy Belgičany neporazili. Teď se to povedlo v tom nejdůležitějším závodě," nechal se slyšet Šimánek. Ten věděl také, že na první tři posádky Irska, Německa a Itálie zkrátka výkonnostně neměli. „Ty posádky jsou jinde, to by se muselo stát něco nečekaného," dodal.

To jeho kolega Vraštil připomněl svého otce Miroslavem, trojnásobného účastníka Her, jehož nejlepším výsledkem na olympiádě byblo páté msto v závodě na dvojce bez kormidelníka z Moskvy 1980. „Říkal jsem Jirkovi i na startu, že táta byl pátý, radši mlčel. Ono je lepší v závodě myslet na další tempo než na výsledek. ale myslím, že táta má taky radost, určitě u toho brečel," řekl Vraštil.

Ten by mohl na příští olympiádě v Paříži překonat svého otce v počtu účasti na Hrách. „Dá se jezdit i v padesáti, ale nevím, jestli na olympiádě," uvedl Vraštil s úsměvem.

Za prvními favorizovanými Iry pak skončila druhá německá posádka ve složení Jonathan Rommelmann, Jason Osborne, která ztratila na zlato 86 setin.