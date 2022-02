Žádné nabídky na ruské soutěže a peníze pro pomoc Ukrajině, uvedly sázkové kanceláře

Konkrétně se jedná o sázkové společnosti Tipsport, Chance, Fortuna a Sazka. Ty v sobotním prohlášení uvedly, že akt Ruska z tohoto týdne je pro ně všechny nemyslitelný a přidaly se tak tímto svým prohlášením k několika národním svazům a asociacím a také k jednotlivým sportovním hvězdám.

„Útok na Ukrajinu vnímáme jako útok na principy svobody a demokracie, za kterými Tipsport i Chance pevně stojí. Zemi zasažené válkou pomůžeme. Ale zároveň jsme se jako gesto solidarity rozhodli neprodleně z kurzové nabídky vyřadit zápasy všech ruských reprezentací a také velké ruské soutěže, které jsou svázány s režimem (například KHL, VHL, fotbalová Premier Liga), jenž rozpoutal válku," uvedly například Tipsport a Chance ve svém společném prohlášení. Právě ty na svých webových stránkách do nedávna nabízely kurzy na ruské soutěže. Zároveň však uvedly, že nehodlají vyřazovat z nabídky zápasy jednotlivých ruských sportobvců či klubů, které zúčastňují mezinárodních akcí jinde v Evropě. „Uvědomujeme si, že tento krok se může vás, našich klientů dotknout a může vás určitým způsobem omezit. Nedovedeme si ale představit, že bychom v tuto chvíli stáli stranou a tvářili se neutrálně. Děkujeme za pochopení," pokračovaly k tomu dále společnosti.

Jiná česká sázková společnost Fortuna se pak zase rozhodla pomoci Ukrajině finančně a tak poslala 4 miliony korun na konto Člověka v tísni. Právě taková částka činila příjem ze sázek na ruské soutěže v prvních dvou měsících roku 2022 v rámci Fortuny. „V rámci sportovního prostředí, které je naším domácím hřištěm, jsme zvyklí ctít pravidla fair-play. To, co se v těchto dnech odehrává na Ukrajině, ale s tímto principem nemá nic společného. Jsme svědky nesmyslného a zcela zbytečného válečného konfliktu, který nebude mít vítěze, jenom poražené. Pokud chceme dál budovat moderní společnost, nemůžeme být v těchto dnech lhostejní a musíme pomoci tak, jak můžeme a tam, kde je to nejvíce potřeba," uvedl konkrétně na webu Fortuny David Vaněk, generální ředitel společnosti.

Společnost Sazka provozující sázkovou kancelář SazkaBet pak taktéž rozhodla o stažení kurzových nabídek na ruské sportovní akce. „Z důvodů aktuální situace na Ukrajině jsme se rozhodli do odvolání neposkytovat kurzovou nabídku na zápasy všech ruských lig a týmů," uvedla Sazka na webu.