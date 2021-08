Zápasník Omarov na svou olympijskou premiéru vzpomínat v dobrém nebude. Skončil

Do oprav by zamířil český zápasník pouze v tom případě, pokud by jeho přemožitel Szöke následně postoupil až do finále. Ten však měl těžkou hned první překážku v podobě Rusa Musi Jevlojeva.

V tomto souboji to pak sice nakonec vypadalo nadějně, když Maďar v úvodu nad Rusem vedl 2:0, Jevoljev, ale žádnou senzaci nepřispustil a nakonec tak tedyy skóre otočil na konečných 6:2 pro sebe a ukončil tak tím naděje pro českého zápasníka pocházejícího z Chomutova.