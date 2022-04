Závod Kolem Flander ovládl po taktickém souboji s Pogačarem Van der Poel

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

O první dubnové neděli byla na programu jedna z tradičních jarních cyklistických klasik, konkrétně belgický závod Kolem Flander. V něm se uskutečnil taktický souboj mezi Nizozemcem Mathieu van der Poelem a Slovincem Tadejem Pogačarem. Oba jeli takovým způsobem, že si do závěrečného spurtu nechali dostatek sil, ovšem bybl to nakonec prvně jmenovaný cyklista, který závěr zvládl nejlépe. To Pogačar nedokázal odpovědět na dvojici jeho pronásledovatelů, kteří ho tak odsunuli mimo stupně vítězů. Druhý tak tedy v tomto závodě skončil další Nizozemec Dylan van Baarle, třetí pak Francouz Valentin Madouas.