Zemřela olympijská vítězka Dana Zátopková, bylo jí 97 let

"Byl jsem za ní naposledy v sobotu, kdy to ještě bylo možné. Dlouze jsme si povídali, psychicky byla úplně v pohodě, do poslední chvíle jí to pálilo, ale tělo jí přestalo sloužit," uvedl pak v tiskové zprávě předseda Českého klubu olympioniků Oldřich Svojanovský.

Právě Dana Zátopková se svým manželem Emilem Zátopkem patřili k nejslavnějším českým atletickým párům vůbec, jenž byl znám svou houževnatostí. Důvod houževnatosti u Dany Zátopkové bychom mohli hledat v tom, že jejím strýcem byl Sergěj Ingr, prvorepublikový generál. Kořeny jejího rodu se však dají dohledat až do období třicetileté války, konkrétně se jedná o jistého Švéda Ungera.

V minulosti několikrát vzpomínala Zátopková na zmiňované olympijské hry v Helsinkách v roce 1952, kde se dařilo jak jí, tak i jejímu manželovi. Tehdy oba ve svých diciplínách vyhráli ve stejný den. Nejprve se tehdy ze svého zlata radoval Emil. „On odcházel od vyhlášení vítězů, tak jsem řekla: ‚Tak a teď mi tu medaili půjčíš pro štěstí.‘ Emil mi ji dal a já šla závodit. No a hned prvním hodem jsem hodila olympijský rekord, to bylo přes 50 metrů, a tím jsem i vyhrála,“ vyprávěla.

Tehdy Zátopek zaznamenal světový rekord na pětikilometrové trati a vedle toho triumfoval i na desítce a na maratónu. Oba spolu žili i poté, co Zátopková s házení oštěpu přestala a ze zlatých se staly stříbrné. „Jsou stříbrné a pozlacené. Za ty roky je chtěl každý vidět, a tak je zlato ochmatané,“ řekla o cenných kovech, které jsou v Národním archivu.

Ve svých 35 letech pak v roce 1958 na mistrovství Evropy zaznamenala svým hodem dlouhým 55,73 metru světový rekord.

Životní dráhy obou atletů Zátopkových ovlivnili události 20. století. Poté, co byli oba na vrcholu ve svých kariérách, o kterých následně mluvili na školních besedách a dalších veřejných vystoupeních, pak přišel rychlý sešup, když Emil Zátopek vyjádřil nesouhlas se sovětskou okupací v roce 1968.