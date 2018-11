Fed Cup: Siniaková to zvládla! Po boji porazila Američanku Keninovou a Češky slaví triumf

— Autor: -ddh / EuroZprávy.cz

Praha - Čeští tenisoví fanoušci se mohou opět radovat ze zisku poháru určeného pro vítězný tým ve Fed Cupu. Letos se tak stalo poté, co Češky pod vedením nehrajícího kapitána Petra Pály porazily ve finále Američanky 3:0, přičemž závěrečný bod potřebný k tomu, aby mohla vytrysknout česká radost, vybojovala Kateřina Siniaková, jež po neuvěřitelných třech hodinách a 45 minutách porazila Sofii Keninovou ve třech setech 7:5, 5:7 a 7:5. Pro Češky to je tak již šestý triumf v této soutěži za posledních osm let.