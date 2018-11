Tragická nehoda Williamsové: Tenisová hvězda zabila seniora, soudu unikla

Osmatřicetiletá Williamsová havarovala 9. června v Palm Beach Gardens, když vyjížděla ze své rezidence na rušnou šestiproudovou dálnici a do jejího vozu v rychlosti 65 km/h narazilo auto starších manželů.

Osmašedesátiletá řidička Linda Barsonová vyvázla se zlomenou rukou, o deset let starší manžel Jerome Barson však utrpěl zranění hlavy, jemuž o 13 dnů později podlehl.

BBC News - Venus Williams agrees settlement in fatal Florida car crash https://t.co/iA54mbMCYs I’m sorry it’s very Sad #WHY should #VenusWilliams have to settle just because it’s Venus Williams