Kvitová se opět ukázala jako lvice. Před prvním grandslamem sezóny triumfovala v Sydney

Úvodní sada finálového zápasu mezi Kvitovou a Bartyovou divákům příliš mnoho nenapověděla, že postupem času se bude jednat o duel velice dobré úrovně. Z kraje zápasu to byla Bartyová, jež předváděla živější tenis a vedle skvělého servisu i slušně returnovala. Tehdy Kvitová rozhodně nevypadala, že by snad měla finále vyhrát, největší problém ji dělaly údery bekhendem a kromě toho hned třikrát dokázala prohrát své podání. Neuběhla ani půlhodina hry a bylo po prvním setu, který tedy s přehledem zvládla Bartyová a to 6:1.

Česká dvojnásobná wimbledonská vítězka samozřejmě věděla, že se nebude jednat o jednoduchou soupeřku. Vždyť Australanka došla do finále i proto, že z turnaje vyprovodila například světovou jedničku Simonu Halepovou. I ve druhém setu poznala Kvitová sílu servisu Bartyové, což dokumentoval i ten fakt, že v duelu vyhrála celkem osm svých podání. Takové číslo se v ženském tenise vidí málokdy. Když k tomu ještě přidala časté změny temp hry a servisy na tělo osmadvacetileté české reprezentantky, tak to všechno dělalo zkrátka Češce problémy.

Na rozdíl od první sady v tom druhém Kvitové šla i hra při svém servisu a protože tentokráte ani jednou svůj servis neprohrála a naopak jednou se jí podařilo soupeřku brejknout, v 11. gamu se jí povedlo srovnat zápas na 1:1, když druhou sadu vyhrála poměrem 7:5.

Skoro by se chtělo říct, že to nalilo Kvitové čerstvou krev do žil, jenže byla to opět Australanka, která měla v úvodu třetího dějství navrch, zanedlouho v něm totiž vedla už 3:0. Hned v následující hře se ale povedlo Kvitové soupeřku brejknout a díky tomu se jí tak rychle podařilo vyrovnat na 3:3.

V následujících chvílích bylo čím dál víc znát, že oběma hráčkám jde skutečně o hodně a že obě touží po vítězství. Za stavu 4:4 při podání Bartyové to byla Kvitová, která měla hned pět příležitostí k tomu, aby opět své soupeřce vzala servis a až právě při té páté příležitosti se to Kvitové povedlo. Místo toho, aby pak v následující hře dopodávala Kvitová na vítězství, byla to zase Bartyová, jež se mohla radovat z vyrovnání na 5:5. Takovýmto způsobem prakticky došel zápas až do zkrácené hry, během které už bylo znát veliké vyčerpání české tenistky, která vsadila hru na riziko a díky chybám Australanky to nakonec vyšlo. Protože od stavu 3:3 nedokázala Bartyová vyhrát ani jeden míček, bylo jasno. Kvitová se může radovat z prvního titulu v sezóně.

Turnaj WTA v Sydney (dotace 823.000 dolarů):

Dvouhra - finále:

Kvitová (5-ČR) - Bartyová (Austr.) 1:6, 7:5, 7:6 (7:3)