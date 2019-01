Australian Open, 1. den: Berdych s Kvitovou si na úvod turnaje se svými soupeři poradili, dál jde i Vondroušová. Končí naopak Strýcová se Siniakovou

V zápase s Britem Edmundem bylo od začátku vidět, že českému tenistovi Tomáši Berdychovi v poslední době forma stoupá a že po půlroční pauze se mu zkrátka daří. Ukázal to i na nedávném turnaji v Dauhá, kde došel až do finále. V prvních dvou sadách to byl právě Berdych, kdo svému soupeři povolil jen tři gamy. Až ve třetím setu se Brit odhodlal k lepšímu tenisu ze své strany, což tak vedlo i k vůbec prvnímu brejkbolu, který během tohoto duelu zaznamenal. Stalo se tak za stavu 5:4 pro českého reprezentanta. V následujícéí hře ho ale nedokázal potvrdit a naopak tím tak povolil Tmáši Berdychovi získat game, který dostal třetí sadu do dvanácté hry.

Tu zvládl Berdych bez větších potíží, navíc celý zápas zakončil stylově esem. K tomu, aby Berdych na Australian Open, tedy na grandslamu, kde se mu v historii nejvíce dařilo, obhájil svoji loňskou účast ve čtvrtfinále, bude muset potřebovat ve 2. kole porazit Nizozemce Robina Haaseho. "Na kurtu jsem se cítil opravdu dobře, tohle teplé počasí v Melbourne mi vyhovuje. Los byl na první kolo dost těžký. Jsem ale spokojen s tím, jak jsem hrál," sdělil publiku v krátkém pozápasovém rozhovoru Berdych.

Podobně spokojená mohla být se svým výkonem i Petra Kvitová, která ve svém duelu se Slovenkou Magdalénou Rybárikovou zaznamenala ze své strany hned 26 winnerů, z toho hne osm es. To už samo o sobě značí, že to byla rodačka z Fulneku, kdo měl v tomto utkání větší převahu. Přesto se jí od začátku úplně ne všechno dařilo podle představ, třeba v prvním setu hned dvakrát nedokázala potvrdit předešlý brejk, na to si musela Kvitová počkat až do deváté hry, kterou vyhrála bez jediné ztráty fiftýnu. Ve druhém setu už ale dokázala vyhrát hned dvakrát tři gamy za sebou. Nejprve se tak tehdy stalo od stavu 0:1, podruhé tomu tak bylo od stavu 2:3.

Díky tomu se tak Petra Kvitová podívá do 2. kola Australian Open poprvé po třech letech, jelikož loni byla česká lvice z turnaje vyprovozena už v 1. kole, v roce 2017 dot turnaje ani nenastoupila kvůli známému poranění levé ruky z prostějovského přepadení. Letos si tedy zahraje o postup do 3. kola a to konkrétně s Rumunkou Irinou-Camelií Beguovou, se kterou v minulosti hrála dosud třikrát a pokaždé nad ní vyhrála.

Další českou účastnicí 2. kola australského grandslamu je Markéta Vondroušová. Její zápas s Ruskou Jevgenijí Rodinovou začal ostrými výměnami od základních čar, přičemž většina úderů české tenistky směřovala do bekhendové strany. Když vedla v prvním setu 2:1, měla k discpozici hned čtyři brejkboly, ovšem ani jeden z nich nedokázala patřičně využít. Rodinová sázela na agresivní tenis, ten chtěla teprve devatenáctiletá rodačka ze Sokolova eliminovat změnami temp hry, například kraťasy, které zvládala Vondroušová celkem úspěšně. Právě takováto hra přinesla Češce ovoce v osmém gamu, kdy se jí podařilo vzít na svou stranu soupeřčino podání. Díky tomu tehdy vedla 5:3. Celou úvodní sadu zakončila Vondroušová po 33 minutách esem a to i s tím, že není zdravotně v nejlepším stavu. I do tohoto utkání nastoupila se zabandážovaným pravým kolenem.

I v následujícím druhém setu sázela Vondroušová na údery do bekhendu své ruské soupeřce. Ta se do hry mohla dostat poté, co Češka natropila hned dvě dvojchyby za sebou. Jenže tenistka z Moskvy se ani přesto k brejku nedostala a stále si tak obě tenistky držely své servisy. Jak šel čas, Ruska se snažila znepříjemnit hru Vondroušové, tedy lépe řečeno, její přechody na síť. Nepodařilo se jí to a naopak Češce se povedlo za stavu 1:1 vzít Rodinové podání. Následně ale sama Vodroušová přišla o servis a to čistou hrou Rusky. Takovýmto způsobem duel pokračoval až do stavu 3:2 pro Vondroušovou, poté se ukázalo, kdo má i v teplém melbournském počasí navrch.

Za stavu 4:2 se vycházející české hvězdě podařilo svou soupeřku díky své pestré hře brejknout a po hodině a jedenácti minutách to pak tak nakonec byla právě Vondroušová, u které mohla vytrysknout radost z postupu.

Přestože se Barbora Strýcová prezentovala svou typickou hrou, tedy změnami stylů hry, přičemž se nejčastěji upínala ke hře u sítě. Někdy to vycházelo, někdy ne. O jejím neúspěchu však rozhodly nevynucené chyby a to především ty ve zkrácené hře druhého setu. A že se české tenistce nedařilo, bylo i slyšet, jelikož k nadávce - jak je u ní známo - nešla daleko. S Putincevovou z Kazachstánu prohrála 4:6 a 6:7 a nepodařila se jí tak tím pádem odveta za vyřazení z osmifinále loňského French Open. "Nadějné okamžiky tam byly, ale nedokázala jsem poskládat tři čtyři balony za sebou. Štval mě gem za stavu 3:1 ve druhém setu, kdy jsem podávala s větrem a nezvládla jsem to. Pak jsem měla 5:5 a 40:0 na můj servis, taky jsem to vyřešila špatně. Byla to hra na hru, v tie breaku jsem zkazila tři nahrané balony. Mohlo to dopadnout jinak. Proti takové holce se mi ale nehraje vůbec dobře a já jsem se necítila ve své kůži," komentovala svůj výkon po zápase Strýcová pro portál Tenisový svět.

Na loňské grandslamové výsledky nedokázala navázat ani další z českých tenistek Kateřina Siniaková. Ta v duelu se Švýcarkou Bencicovou sice v první sadě vedla 4:3 a to i s brejkem k dobru, jenže následovaly tři prohrané gamy za sebou a první set tedy prohrála. Druhým setem, ve kterém Švýcarka vyhrála jen dvě hry, Siniaková sice duel dokázala dostat do rozhodující třetí sady, v něm ale nezachytila nástup své soupeřky, která rychle vedla 0:3 a bylo po zápase. Jak Barboru Strýcovou, tak i Kateřinu Siniakovou ale uvidí čeští fanoušci na Australian Open i nadále a sice ve čtyřhře.

Britská tenistka Heriett Dartová věděla, že v duelu s Ruskou Marií Šarapovovou nebude v žádném případě favoritkou a tak alespoň doufala, že favorizované Rusce vstup do grandslamu nějak z nepříjemní. Jenže zůstalo jen u doufání a snění. Na tenistce z Ostrovů, která v žebříčku WTA okupuje až 132. místo, byla od počátku vidět narůstající nervozita tak nebylo divu, že už po 32 minutách byl první set, který Šarapovová vyhrála 6:0 za námi. Stejným poměrem skončil nakonec i druhý set, přestože tomu tak být nemuselo, ale Dartové se nepodařil vyhrát dlouhý game.

I v mužském pavouku je o jednoho britského tenistu méně a co víc, o toho nejznámějšího, Andyho Murrayho. Ten krátce před tímto grandslamem oznámil konec své kariéry kvůli problémům s kyčlí a zřejmě i proto byl pětisetový duel s Robertem Bautistou Agutem ze Španělska pro Brita moc náročný. Se soupeřem prohrál 4:6, 4:6, 7:6, 7:6 a 2:6 a poprvé po jedenácti letech opustil grandslam už po prvním kole.

Konečné výsledky 1. dne tenisového grandslamu Australian Open (14.1.2019):

Muži, dvouhra:

Edmund (13-Brit.) - Berdych (ČR) 3:6, 0:6, 5:7

Kecmanovic (Srb.) - Verdasco (26-Šp.) 6:7 (5:7), 3:6, 3:6

Eubanks (USA) - Basilašvili (19-Gruz.) 4:6, 6:4, 6:7 (6:8), 3:6

Federer (3-Švýc.) - Istomin (Uzb.) 6:3, 6:4, 6:4

Čilič (6-Chorv.) - Tomic (Austr.) 6:2, 6:4, 7:6 (7:3)

Bautista (22-Šp.) - Murray (Brit.) 6:4, 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:2

Nišioka (Jap.) - Sandgren (USA) 6:4, 7:6 (7:5), 4:6, 6:4

Travaglia (It.) - Andreozzi (Arg.) 6:7 (3:7), 6:2, 6:3, 6:2

Anderson (5-JAR) - Mannarino (Fra.) 6:3, 5:7, 6:2, 6:1

Mnoh (USA) - Albort (Mol.) 6:3, 3:6, 4:6, 2:6

Garcia-López (Šp.) - Haase (Niz.) 5:7, 4:6, 5:7

Tiafoe (USA) - Gunneswaran (Ind.) 7:6 (9:7), 6:3, 6:3

Cuevas (Urg.) - Lajovič (Srb.) 6:4, 7:5, 6:1

Duckworth (Aus.) - Nadal (2-Šp.) 4:6, 3:6, 5:7

Dimitrov (20-Bul.) - Tipsarevič (Srb.) 4:6, 6:3, 6:1, 6:4

Tsitsipas (14. Řec.) - Berrettini (Ita.) 6:7 (3:7), 6:4, 6:3, 7:6 (7:4)

Kubler (Aus.) - Fabbiano (Ita.) 4:6, 6:7 (1:7), 6:2, 3:6

Molleker (Něm.) - Schwartzman (Arg.) 1:6, 3:6, 6:4, 0:6

Opelka (USA) - Isner (10-USA) 7:6 (7:4), 7:6 (8:6), 6:7 (4:7), 7:6 (7:5)

De Minaur (27-Aus.) - Sousa (Por.) 6:4, 7:5, 6:4

Ito (Jap.) - Evans (Brit.) 5:7, 1:6, 6:7 (8:10)

Kudla (USA) - Polmans (Austr.) 5:7, 1:6, 6:2, 6:3, 6:2

Monfils (30-Fr.) - Džumhur (Bosna) 6:0, 6:4, 6:0

Seppi (It.) - Johnson (31-USA) 6:4, 4:6, 6:4, 6:3

Laaksonen (Švýc.) - Bašič (Bosna) 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 6:3

Ebden (Austr.) - Struff (Něm.) 1:6, 6:4, 6:3, 6:4

Fritz (USA) - Norrie (Brit.) 6:3, 7:6 (8:6), 6:2

Millman (Austr.) - Delbonis (Arg.) 6:3, 3:6, 7:6 (7:3), 6:2

Troicki (Srb.) - Carballés (Šp.) 6:1, 1:6, 2:6, 6:1, 6:4

Gojowczyk (Něm.) - Chačanov (10-Rus.) 6:3, 3:6, 4:6, 3:6

McDonald (USA) - Rubljov (Rus.) 6:4, 6:4, 2:6, 6:4

Thompson (Austr.) - F. López (Šp.) 6:1, 7:6 (7:0), 6:3

Ženy, dvouhra:

Vondroušová (ČR) - Rodinová (Rus.) 6:3, 6:2

Putincevová (Kaz.) - Strýcová (32-ČR) 6:4, 7:6 (7:1)

Bencicová (Švýc.) - Siniaková (ČR) 6:4, 2:6, 6:3

Kvitová - Rybáriková (SR) 6:3, 6:2

Šarapovová (30-Rus.) - Dartová (Brit.) 6:0, 6:0

Wozniacká (3-Dán.) - Van Uytvancková (Belg.) 6:3, 6:4

Bartyová (15-Austr.) - Kumkhumová (Thaj.) 6:2, 6:2

Watsonová (Brit.) - Martičová (31-Chor.) 1:6, 2:6

Vekičová (29-Chor.) - Mladenovicová (Fra.) 6:2, 6:4

Ponchetová - Garciaová (19-obě Fra.) 2:6, 3:6

Kalinská (Rus.) - Sabalenková (11-Běl.) 1:6, 4:6

Cirsteaová (Rum.) - Petersonová (Švéd.) 4:6, 1:6

Bonaventureová (Bel.) - Vickeryová (USA) 6:2, 4:6, 4:6

Sharmaová (Aus.) - Honová (Aus.) 7:5, 4:6, 6:1

Boulterová (Brit.) - Makarovová (Rus.) 6:0, 4:6, 7:6 (10:6)

Görgesová (14-Něm.) - Collinsová (USA) 6:2, 6:7 (5:7), 4:6

Matteková-Sandsová (USA) - Hivesová (Aus.) 1:6, 2:6

Curenková (24-Ukr.) - Alexandrovová (Rus.) 6:4, 7:6 (7:4)

Badosová (Šp.) - Birrellová (Aus.) 4:6, 2:6

Stephensová (5-USA) - Townsendová (USA) 6:4, 6:2

Puigová (Portor.) - Pavljučenkovová (Rus.) 4:6, 3:6

Niculescuová (Rum.) - Anisimovová (USA) 6:7 (3:7), 4:6

Džabúrová (Tun.) - Babosová (Maď.) 6:7 (5:7), 6:7 (3:7)

Kontaveitová (Est.) - Sorribesová (Šp.) 6:3, 6:2

Haddadová Maríaová (Braz.) - Peraová (USA) 6:3, 5:7, 6:4

Sakkariová (Řec.) - Ostapenková (22-Lot.) 6:1, 3:6, 6:2

Hercogová (Slo.) - Kerberová (2-Něm.) 2:6, 2:6

Riskeová (USA) - Bertensová (Niz.) 3:6, 3:6

Beguová (Rum.) - Petkovicová (Něm.) 6:7 (3:7), 4:3 skreč

Sasnovičová (Běl.) - Flipkensová (Belg.) 6:1, 6:1

Larssonová (Švéd.) - Lapková (Běl.) 7:6 (7:5), 3:0 skreč.

Perezová (Aus.) - Wang (Čína) 4:6, 0:6