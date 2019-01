Australian Open, 2. den: Sestry Plíškovy slavily postup, Berdycha Veselý nenapodobil. To Lendl se může radovat

Přestože se dle výsledku může zdát, že pro Karolínu Plíškovou to bylo vcelku prakticky bezstarostné utkání s krajankou Karolínou Muchovou, hned úvod tohoto duelu ukázal, že ze strany favorizované Češky byla znát nervozita a nebylo tak proto divu, že už v prvním gamu byla Muchová blízko k brejkbolu. O 130 míst horší v žebříčku WTA Češka než Karolína Plíšková ale možnost sebrat servis soupeřce takhle z kraje zápasu nakonec nevyužila.

Co se ale nestalo v prvním gamu, stalo se při třetím. I tehdy stále nervózní Plíšková nabídla brejkbol Muchové, ta už nezaváhala a dokázala tak díky tomu snížit na 1:2. Nervozita ale nebyla jen na straně Karolíny Plíškové. Muchová totiž doplatila v prvním setu na své nepřesnosti a její zkušenější krajanka tak proto mohla mít radost z uzmutí soupeřčina servisu.

Právě po tomto momentu už ale začaly na kurtu obě hráčky působit daleko jistěji a výsledkem tak byl zajímavější zápas, než jaký se hrál doposud. Muchová se nebála nutit svou známější krajanku k chybám, kromě toho se snažila hrát ofenzivně. V době, kdy Plíšková vedla 4:2, byla Muchová opět blízko k brejkbolu, Plíšková ale tehdy dokázala nebezpečí prohry svých podání zažehnat. Pak už jen v klidu rodačka z Loun dohrála úvodní sadu, kterou tedy za 37 minut vyhrála poměrem 6:3.

A zatímco v úvodu první setu to byla Plíšková, která nabídla brejkbol své soupeřce, v úvodu toho druhého tomu bylo přesně naopak, tentokrát navíc Muchová nabídla Plíškové hned tři, na rozdíl od Muchové se Plíškové nyní podařilo podání své sokyně sebrat. A protože Muchová dost své soupeřce usnadňovala zápas svými nevynucenými chybami, naděje na to, že by nějak Muchová chtěla zkomplikovat zápas bývalé světové jedničce, rychle zhasínala. Zvlášť, když se Plíškové zanedlouho podařilo sebrat Muchové druhé podání a ve druhé sadě tak celkem rychle vedla již 3:0.

Až za stavu 4:0 se podařilo Muchové vyhrát game, ale na víc než na konečné snížení 6:2 jí to nestačilo. Po 70 minutách tedy bylo se zápasem hotovo. "Cítila jsem se dobře, dokonce už v rozehrávce. Jsem ráda, že jsem ušetřila čas a nebyla na kurtu moc dlouho. Není vůbec lehké hrát s krajankou. Na české holky mám v poslední době štěstí na každém turnaji a jsem ráda za postup," řekla Plíšková po zápase. Nyní tak jeí další soupeřkou na turnaji bude Američanka Madison Brengleová.

Sestra Karolíny Plíškové Kristýna bude dělat svému sourozenci společnost i ve 2. kole Australian Open. A to proto, že vyřadila z turnaje sice teprve dvacetiletou, ale nebezpečnou Rusku Annu Blinkovovou. V první sadě za stavu 3:4 totiž česká reprezentantka nacházející se na 101. místě světového žebříčku přišla o svůj servis, místo toho, aby ale Ruska následně tento brejk potvrdila, se stal pravý opak a úvodní sada se tak dostala do tie-breaku.Ten zvládla k radosti českých fanoušků právě Kristýna Plíšková.

To v druhé sadě se Rusce dařilo lépe, jelikož v pátém a sedmém gamu vzala Češce podání. Díky tomu tak ještě pro Rusku žila naděje, že by snad mohla do 2. kola postoupit, musela by ale zvládnourt závěrečnou třetí sadu. V něm ale hrála lépe Plíšková, které se v šesté hře podařilo soupeřce sebrat servis a následně tak zakončit úspěšně celý zápas. Nadále tak tedy pro Kristýnu Plíškovou turnaj pokračuje a stále tak má šanci zopakovat svůj nejlepší výsledek z Australian Open z roku 2017. Tehdy totiž v Melbourne skončila až ve 3. kole.

Veselý na Berdycha nenavázal. Proti Američanovi Harrisonovi neměl žádnou šanci

Tuzemští tenisoví fanoušci doufali, že v mužském pavouku budou mít co nejdéle oba dva české zástupce. Zatímco se ale Tomáši Berdychovi v pondělí do 2. kola postoupit, úvodní duel Veselého nezačal vůbec dobře a předznamenal tak brzký konec příbramského rodáka v Melbourne. V první sadě v duelu s Američanem Ryanem Harrisonem se totiž vůbec na nic nezmohl a za 23 minut ho zámořský tenista vyhrál nejjasnějším možným způsobem, tedy 0:6.

Jaké to je vyhrát v zápase game, to poprvé v tomto duelu zjistil Jiří Veselý na úvod druhé sady, když v něm vyrovnal na 1:1. Delší sobu se pak čekalo na to až někdo někomu vezme servis. Skutečně se zdálo, že druhý set dojde až do zkrácené hry, ale krátce před tím, než by se tak stalo, přišel o servis Veselý, což znamenalo jediné. Američan tak mohl po 48 minutách dokončit sadu, kterou vyhrál poměrem 7:5.

Že se českému reprezentantovi tento duel už otočoit nepodaří, bylo ve třetím setu jasné poměrně zanedlouho. Američanovi totiž stačila pouhá čtvrthodina na to, aby v něm vedl už 3:0. Protože ale mohl publikum udivovat výbornými podáními a rychlou hru od základní čáry, bylo nemyslitelné, aby snad přišel z jeho strany zkrat a dal naději českému tenistovi. Nedal a duel nakonec Ryan Harrison vyhrál 6:0, 7:5 a 6:3. Rozdíl mezi oběma tenisty byl vidět i v dalších aspektech. Tak třeba Američan zaznamenal dvacet es, Čech jich zahrál o deset méně a co se týče dvojchyb, tam to za celý zápas bylo z pohledu Američana bylo následovně: 1:6.

Serena Williamsová započala úspěšně cestu za 24. grandslamem, dál jde i svěřenec Ivana Lendla

Pouhých dvacet minut trvalo Američance Serena Williamsové k tomu, aby získala první set ve svém úvodním duelu na letošním Australian Open, ve kterém se střetla s Němkou Tatjanu Mariaovou. Ta se v celé sadě zmohla jen na zisku pěti fiftýnů.

I druhá sada začala dominancí americké tenistky. Až za jejího vedení 3:0 dokázala Mariaová získat svůj první game v zápase, jenže ani menší klopýtnutí ve druhé sadě Williamsové nezabránilo tomu, aby bez problémů postoupila do druhého kola. Vyhrála nakonec 6:0 a 6:2.

V ženském pavouku pak dál po tomto dni nepokračuje desátá nasazená tenistka Darja Kasatkinová. Překvapivě nestačila na Timeu Bacsinszkou, se kterou prohrála 3:6 a 0:6.

Naopak žádné překvapení v mužském pavouku nepřipustil svěřenec kouče Ivana Lendla Němec Alexander Zverev. Ten dovollil svému soupeři Slovinci Bedenemu získat jen osm gamů za celý zápas. Zverev tedy vyhrál 6:4, 6:1 a 6:4.

Konečné výsledky 2. dne tenisového grandslamu Australian Open (15.1.2019):

Muži, dvouhra - 1. kolo:

Veselý (ČR) - Harrison (USA) 0:6, 5:7, 3:6

A. Zverev (4-Něm.) - Bedene (Slovin) 6:4, 6:1, 6:4

Thiem (7-Rak.) - Paire (Fr.) 6:4, 6:3, 5:7, 1:6, 6:3

Nišikori (8-Jap.) - Majchrzak (Pol.) 3:6, 6:7 (6:8), 6:0, 6:2, 3:0 skreč

Čorič (11-Chorv.) - Darcis (Belg.) 6:1, 6:4, 6:4

Fognini (12-It.) - Munar (Šp.) 7:6 (7:3), 7:6 (9:7), 3:1 skreč

Medveděv (15-Rus.) - Harris (JAR) 6:1, 6:2, 6:1

Goffin (21-Belg.) - Garín (Chile) 6:0, 6:2, 6:2

Carreňo (23-Šp.) - Vanni (It.) 6:7 (5:7), 2:6, 6:3, 7:5, 6:4

Čong Hjon (24-Korea) - Klahn (USA) 6:7 (5:7), 6:7 (5:7), 6:3, 6:2, 6:4

Shapovalov (25-Kan.) - Andújar (Šp.) 6:2, 6:3, 7:6 (7:3)

Simon (29-Fr.) - Fratangelo (USA) 7:6 (7:2), 6:4, 6:2

Mayer (Arg.) - Jarry (Chile) 7:6 (7:4), 7:6 (7:3), 4:6, 6:3

Ivaška (Běl.) - Džazíri (Tun.) 4:6, 7:6 (8:6), 6:1, 4:0 skreč

Karlovič (Chorv.) - Hurkacz (Pol.) 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:6 (7:3), 7:6 (7:5)

Bolt (Austr.) - Sock (USA) 4:6, 6:3, 6:2, 6:2

Herbert (Fr.) - Querrey (USA) 5:7, 7:6 (8:6), 6:3, 6:1

Fucsovics (Maď.) - Ramos (Šp.) 6:3, 6:4, 6:7 (5:7), 6:3

Donskoj (Rus.) - Djere (Srb.) 6:7 (5:7), 6:4, 6:1, 7:6 (7:5)

Daniel (Jap.) - Kokkinakis (Austr.) 5:7, 4:2 skreč

J. Sousa (Portug.) - Pella (Arg.) 7:6 (7:2), 4:6, 7:6 (7:5), 4:6, 6:2

Pouille (28-Fr.) - Kukuškin (Kaz.) 6:1, 7:5, 6:4

Kohlschreiber (32-Něm.) - Li Če (Čína) 6:2, 6:2, 6:4

Copil (Rum.) - Granollers (Šp.) 6:3, 6:4, 6:4

Popyrin (Austr.) - M. Zverev (Něm.) 7:5, 7:6 (9:7), 6:4

Tsonga (Fr.) - Kližan (SR) 6:4, 6:4, 7:6 (7:5)

Wawrinka (Švýc.) - Gulbis (Lot.) 3:6, 3:1 skreč.

Djokovič (1-Srb.) - Krueger (USA) 6:3, 6:2, 6:2

Krajinovič (Srb.) - Cecchinato (17-It.) 4:6, 0:6, 6:1, 7:6 (10:8), 6:4

Marterer (Něm.) - Sakharov (Fr.) 6:3, 6:1, 6:3

Chardy - Humbert (oba Fr.) 3:6, 7:6 (8:6), 6:4, 6:7 (4:7), 7:6 (10:6)

Raonic (16-Kan.) - Kyrgios (Austr.) 6:4, 7:6 (7:5), 6:4

Ženy, dvouhra - 1. kolo:

Muchová (ČR) - Ka. Plíšková (ČR) 3:6, 2:6

Kr. Plíšková - Blinkovová (Rus.) 7:6 (7:2), 2:6, 6:2

Bacsinszká (Švýc.) - Kasatkinová (10-Rus.) 6:3, 6:0

Sevastovová (13-Lot.) - Barthelová (Něm.) 6:3, 6:1

S. Williamsová (16-USA) - Mariaová (Něm.) 6:0, 6:2

Muguruzaová (18-Šp.) - Čeng Saj-saj (Čína) 6:2, 6:3

Wang Čchiang (21-Čína) - Ferrová (Fr.) 6:4, 6:3

Suárezová (23-Šp.) - Burelová (Fr.) 7:5, 6:2

Giorgiová (27-It.) - Jakupovičová (Slovin.) 6:3, 6:0

Sie Šu-wej (28-Tchaj-wan) - Vögeleová (Švýc.) 6:2, 6:1

Bouchardová (Kan.) - Pcheng Šuaj (Čína) 6:2, 6:1

Vichljancevová (Rus.) - Lepchenková (USA) 6:7 (2:7), 6:2, 6:4

Kontaová (Brit.) - Tomljanovicová (Austr.) 7:6 (7:4), 2:6, 7:6 (10:7)

Brengleová (USA) - Doiová (Jap.) 6:4, 6:0

Zidanšeková (Slovin.) - Gavrilovová (Austr.) 7:5, 6:3

Kruničová (Srb.) - Dijasová (Kaz.) 3:6, 7:5, 6:1

Potapovová (Rus.) - Parmentierová (Fr.) 6:4, 7:6 (7:5)

Siegemundová (Něm.) - Azarenková (Běl.) 6:7 (5:7), 6:4, 6:2

Svitolinová (6-Ukr.) - Golubicová (Švýc.) 6:1, 6:2

V. Williamsová (USA) - Buzarnescuová (25-Rum.) 6:7 (3:7), 7:6 (7:3), 6:2

Cornetová (Fr.) - Arruabarrenaová (Šp.) 6:2, 6:2

Andreescuová (Kan.) - Osuigweová (USA) 7:6 (7:1), 6:7 (0:7), 6:3

Jastremská (Ukr.) - Stosurová (Austr.) 7:5, 6:2

Kužmová (SR) - Kozlovová (Ukr.) 4:6, 6:4, 6:2

Čang Šuaj (Čína) - Cibulková (26-SR) 6:2, 4:6, 6:2

Swiateková (Pol.) - Bogdanová (Rum.) 6:3, 3:6, 6:4

Gasparjanová (Rus.) - Ču Lin (Čína) 4:6, 6:2, 6:2

Keninová (USA) - Kuděrmetovová (Rus.) 6:3, 3:6, 7:5

Halepová (1-Rum.) - Kanepiová (Est.) 6:7 (2:7), 6:4, 6:2

Ósakaová (4-Jap.) - Linetteová (Pol.) 6:4, 6:2