České grandslamové finále nebude. U protinožců bude o titul hrát jen Kvitová

Jako první nastoupila ke svému semifinálovému zápasu Petra Kvitová. S překvapením turnaje, až 35. hráčkou světa Danielle Collinsovou, se trápila především v prvním setu, který ovládla až v tiebreaku. Od té chvíle ale neztratila ani gem a suverénně dokráčela k vítězství 7:6 a 6:0.

Utkání se hrálo v obrovském vedru, teploty v Melbourne se po poledni vyšplhaly až k 38 °C. V průběhu prvního setu se organizátoři rozhodli zatáhnout střechu. „Měla jsem větší radost než fanoušci,“ okomentovala to Kvitová po zápase.

„Znamená to pro mě všechno, proto jsem tvrdě pracovala, abych se dostala do finále grandslamu. Povedlo se mi to tady,“ hodnotila česká tenistka svůj úspěch. Kvitová proklouzla do finále grandslamu poprvé od vítězného Wimbledonu 2014, ale hlavně poprvé od chvíle, kdy byla v prosinci 2016 přepadena a vážně zraněna na herní levé ruce.

"It's been a while!"@Petra_Kvitova reaches another Grand Slam final - but her first in Australia!#AusOpen pic.twitter.com/rhU1nDnBJx — WTA (@WTA) 24. ledna 2019

Finálovou soupeřkou Kvitové bude Japonka Naomi Ósakaová, která bohužel porazila další Češku Karolínu Plíškovou. Na historické české finále tak ještě nedojde. Plíšková sice dokázala srovnat stav setů, ale ve třetím dějství prováhala možnost utéct rychle do vedení 2:0 a nakonec tedy prohrála 2:6, 6:4 a 4:6.

Kvitová s Ósakaovou se o titul z Australian Open utkají v sobotu od půl desáté českého času. Vítězka se rovněž stane světovou jedničkou. Japonská tenistka je na žebříčku momentálně čtvrtá, její česká soupeřka je o dvě třídy níž. V žebříčku si každopádně polepší obě dvě.