Podvanácté vítězem v Paříži. Rafael Nadal ve finále porazil Thiema

Přeci jenom bylo po roce na Dominicu Thiemovi znát, že má o dost více zkušeností. Na rozdíl od loňského finále v Paříži, kdy se proti Nadalovi nezmohl ani na jeden set, tentokrát alespoň jeden dokázal vyhrát. Nadal to na začátku zápasu rozhodně neměl jednoduché, vždyť během prvního setu ho dokázal Rakušan brejknout a tím tak v této části hry nakonec vést 3:2. Jenže v následném gamu Thiem tento brejk nepotvrdil a byl to pak v dalších gamech právě Nadal, kdo v nich triumfoval. První set tak tedy rodák z Mallorcy vyhrál poměrem 6:3.

I ve druhém setu byl zápas charakteristický dlouhými výměnami, v nichž tenisté svou neuvěřitelnou bojovností bavili zaplněný centrkurt a nejen ten. Celou dobu si v této druhé sadě na rozdíl od té první své servisy oba hráči hlídali a to až do stavu 6:5 pro Thiema. Ve dvanácté hře se totiž konečně Rakušanovi podařilo prolomit Nadalovo podání a tím tak tedy vyrovnal 1:1 na sety.

V dalších setech pak už ale bylo znát, že má Thiem v nohách ještě jeho semifinále, které skončilo teprve v sobotu odpoledne. Proto tak tedy tempo zápasu přestával stíhat a poté, co ve třetím setu dovolil Španěl svému soupeři jen sedm fiftýnů, šel duel do setu s pořadovým číslem čtyři.

Také v něm se Thiem zmohl pouze na jeden game a když měl za sebou finálový duel 3 hodiny a minutu k tomu, už se Nadal mohl naplno radovat z dalšího pařížského titulu, díky kterému tak na jeho konto připlyne 2,3 milionu eur (59 milionů korun). "Je fantastické, co jsem tady dokázal, a nedokážu popsat, jak se cítím. Je to sen. V roce 2005 mě nenapadlo, že tady v roce 2019 pořád budu. Je to pro mě neuvěřitelné," řekl po finále Nadal, který tak svým vítězstvím v Paříži navázal na ty další z francouzské metropole 2005-08, 2010-2014 a 2017-18.

Tímto grandslamovým titulem tak v historických tabulkách překonal Australanku Margaret Courtovou, která dokázala na Australian Open triumfovat jedenáctkrát. Na třetím místě je v tomto ohledu Martina Navrátilová se svými devíti wimbledonskými tituly.

Konečný výsledek finále tenisového French Open:

Dvouhra mužů:

Thiem - Nadal 3:6, 7:5, 1:6, 1:6